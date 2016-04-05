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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 21:17
Bobua написав:
............
74.1/2.4=30.875м2
2.4/41млн=5.8%
Ступінь пошкоджень невідома.
Виїхало можливо навіть більше аніж зруйнованого житла.
Але ключова проблема інша.
У живих організмів швидкий поділ клітин і ріст відбувається на місці пошкоджень. У нашому випадку -- це маа би бути фронт.
Якщо бездумне зростання відбувається деінде -- це зветься рак.
Про ІФ вже були панічні дописи, що шільність людей зависока.
А тут ще й війна. І новобуди, які вимахують на 8-9пов за рік із землі, коли фронт не убезпечений будівництво укриттів, і невідомо, що ж буде далі -- це якось дуже-дуже нездорово....
74,1 млн кв. м - данные за 2022, сегодня явно больше.
По данным ООН за границей 6,24 млн украинских беженцев, по данным Евростата на 31 октября 2023 года 4,24 млн. украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС.
Об ИФ сказать ничего не могу, никогда там не был.
То, что сегодня фронт приоритет - бесспорно.
Но вообще проблема с жильём есть, наверное, сегодня на западе Украины, а потом будет на юге и востоке (когда беженцы будут возвращаться, хотя бы те, кто в Украине. И те, кто на Западе - если будут). А на западе Украины могут получиться избыточные площади, если правда то, что Вы пишете об ИФ.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 21:54
katso написав: електронна система стаж бічить тільки з 2004 року, паперовий стаж бачать чомусь тільки з 1998 року притому що працював ще до нього огого і тільки офіційно, тобто є стійке відчуття що держава й тут ставить громадян у позу того хто має доказати що він не верблюд, і це ще за лапками розмір пенсії. В общем пока мне рановато говорить молодежи "рябята на старости эта страна вас не забудет".
Я оформил пенсию не показывая в пенсионном фонде своей трудовой книжки, тем более что у меня трудовой книжки не было никогда, потому что 90-е годы были похерены в плане официального трудоустройства, я был ФОП, с 1998 года в справке ОК-5 пенсионного видны все ваши доходы. Плюс университет, плюс срочная служба в советской армии. Без проблем зашёл с дипломом, военным билетом, УБД, они сами посмотрели ОК-5 и через месяц начала капать пенсия. Дия, пенсионный фонд, Приват-24 одни из лучших хай тек технологий в мире. Удивительно, что ЗСУ в плане цифровизации остались на уровне 100-летней давности, но это скорее зависит от желания политического руководства, или импотентности такового
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Додано: Нед 21 січ, 2024 21:58
Хроніки ухилянтських поневірянь. 01/24.
Військові вимагають позбавлення всіх прав українців, які не повернуться з-за кордону
19 Січня 2024, 22:14
Економічні новини - головні новини України та світу
Українських громадян, які на тлі воєнного стану виїхали за кордон і не повернулися, щоб стати на захист своєї країни, потрібно позбавляти громадянських прав.
Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив головний сержант ЗСУ, голова секретаріату ВО “Свобода” Руслан Кошулинський.
Він наголосив, що в Конституції України чітко говориться, що базовим обов’язком є захист своєї держави, тому має бути покарання. Щонайменше – це має бути заборона обіймати посади, керувати в країні і керувати іншими, тобто через право голосувати.
“Після оголошення воєнного стану, після 22 лютого 2022 року, якщо людина виїхала за кордон і не повернулася захищати свою країну, вона має бути позбавлена громадянських прав…”, – вважає військовий.
За його словами, українську Конституцію писали люди, які були ворогам країни, які виросли в Радянському Союзі, і мали нашарування в голові, яке звучало так: “Главное, чтобы не было войны”, і частина з них – це були романтики-демократи. Однак нині кардинально змінилися умови.
“Ми сьогодні не можемо опиратися на той досвід, який нам передали наші попередники у вигляді суспільного договору, який не працює в тому аспекті, який зараз вимагає війна в Україні. Тобто ми маємо сьогодні думати, як змінити поняття громадянства і зняття громадянства. Ми сьогодні навіть позбавити не можемо”, – зауважив він.
Він навів приклад з Ізраїлем, де якщо людина не служила в армії, то має платити більше податків і більше не зможе обіймати державні посади.
“Суспільство, яке постійне воює, ставить у приклад людей, які віддають своє здоров’я і життя заради захисту своєї країни. Тобто є суспільна справедливість. Якщо ми цього не зробимо і не покажемо, що таке добре, а що таке погано, тоді механізм патріотичного налаштування суспільства, яке ще не пішло воювати, тоді питання справедливості буде відсутнє у цих взаєминах. Базове, що має бути в механізмі залучення людей в Збройні сили, це ідеологічна основа”, – наголосив Руслан Кошулинський.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 22:03
ЛАД написав: Bobua написав:
............
74.1/2.4=30.875м2
2.4/41млн=5.8%
Ступінь пошкоджень невідома.
Виїхало можливо навіть більше аніж зруйнованого житла.
Але ключова проблема інша.
У живих організмів швидкий поділ клітин і ріст відбувається на місці пошкоджень. У нашому випадку -- це маа би бути фронт.
Якщо бездумне зростання відбувається деінде -- це зветься рак.
Про ІФ вже були панічні дописи, що шільність людей зависока.
А тут ще й війна. І новобуди, які вимахують на 8-9пов за рік із землі, коли фронт не убезпечений будівництво укриттів, і невідомо, що ж буде далі -- це якось дуже-дуже нездорово....
74,1 млн кв. м - данные за 2022, сегодня явно больше.
По данным ООН за границей 6,24 млн украинских беженцев, по данным Евростата на 31 октября 2023 года 4,24 млн. украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС.
Об ИФ сказать ничего не могу, никогда там не был.
То, что сегодня фронт приоритет - бесспорно.
Но вообще проблема с жильём есть, наверное, сегодня на западе Украины, а потом будет на юге и востоке (когда беженцы будут возвращаться, хотя бы те, кто в Украине. И те, кто на Западе - если будут). А на западе Украины могут получиться избыточные площади, если правда то, что Вы пишете об ИФ.
Обе цифры не соответствуют.
Там как минимум не учтены 3.5 млн тех, кто числится на конец 2022-го по данным ООН в россии. И еще не хватает тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 22:07
freeze
Вітаю , ФРІІЗ !
Я сьогодні трошечки був зайнятий . Допомогав , бо звернулись .
Чуток було праці .Авіа .
До обід ще "хвиля" була .
Як у вас ?
Самі розумієте тут негатів писати не ТРЕБА , бо деякі пенси спотворюють ваші речення про війну ....
АААААААА , забув .
Фрііз , ви не зайшли у фонд соціального захисту .
Будь ласка , зайдіть до райадміністраціі де ви мешкаєте і станьте на облік .
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