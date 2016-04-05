Військові вимагають позбавлення всіх прав українців, які не повернуться з-за кордону



19 Січня 2024, 22:14

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Українських громадян, які на тлі воєнного стану виїхали за кордон і не повернулися, щоб стати на захист своєї країни, потрібно позбавляти громадянських прав.



Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив головний сержант ЗСУ, голова секретаріату ВО “Свобода” Руслан Кошулинський .



Він наголосив, що в Конституції України чітко говориться, що базовим обов’язком є захист своєї держави, тому має бути покарання. Щонайменше – це має бути заборона обіймати посади, керувати в країні і керувати іншими, тобто через право голосувати.



“Після оголошення воєнного стану, після 22 лютого 2022 року, якщо людина виїхала за кордон і не повернулася захищати свою країну, вона має бути позбавлена громадянських прав…”, – вважає військовий.



За його словами, українську Конституцію писали люди, які були ворогам країни, які виросли в Радянському Союзі, і мали нашарування в голові, яке звучало так: “Главное, чтобы не было войны”, і частина з них – це були романтики-демократи. Однак нині кардинально змінилися умови.



“Ми сьогодні не можемо опиратися на той досвід, який нам передали наші попередники у вигляді суспільного договору, який не працює в тому аспекті, який зараз вимагає війна в Україні. Тобто ми маємо сьогодні думати, як змінити поняття громадянства і зняття громадянства. Ми сьогодні навіть позбавити не можемо”, – зауважив він.



Він навів приклад з Ізраїлем, де якщо людина не служила в армії, то має платити більше податків і більше не зможе обіймати державні посади.



“Суспільство, яке постійне воює, ставить у приклад людей, які віддають своє здоров’я і життя заради захисту своєї країни. Тобто є суспільна справедливість . Якщо ми цього не зробимо і не покажемо, що таке добре, а що таке погано, тоді механізм патріотичного налаштування суспільства, яке ще не пішло воювати, тоді питання справедливості буде відсутнє у цих взаєминах. Базове, що має бути в механізмі залучення людей в Збройні сили, це ідеологічна основа”, – наголосив Руслан Кошулинський.



