ЛАД написав:Не вкрала. Насколько помню, мы подписали договор, "что активы ссср как и долги переходят оркостану", но потом не ратифицировали его. Но и не поднимали десятилетиями этот вопрос нигде - ни в международных судах, ни в двухсторонних переговорах. Во всяком случае, официально об этом не сообщалось.
Вкрала. Активи Росія забрала без погодження та аудиту. Договір про нульовий варіант був аж 1994 року, але так як Росія не надала відомостей про активи то він не був ратифікований, власне і в Росії він теж не ратифікований, тобто не вступив в силу. Русские ворьё.
"Украина не признает претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей", - так отреагировал президент Украины Виктор Янукович на заявление управляющего делами президента России Владимира Кожина.
fler написав:все майно та авто записано на дружину.
записано то не важливо на кого, має бути розділене на пополам якщо спільно нажите. Крім спадку.
Якщо оформлена дарча, навіть від чоловіка, то важливо.
Та врятлі. Хто таке робить? Купляє на себе, потім дарує? А прєзидент по ходу рішив зробити від шо не дуже хотілося, раз вже і так провалено мобілізацію. Побачим шо вони заспівають коли фронт прорветься.
Banderlog написав:все майно та авто записано на дружину.
записано то не важливо на кого, має бути розділене на пополам якщо спільно нажите. Крім спадку. [/quote] Якщо оформлена дарча, навіть від чоловіка, то важливо.[/quote] Та врятлі. Хто таке робить? Купляє на себе, потім дарує? А прєзидент по ходу рішив зробити від шо не дуже хотілося, раз вже і так провалено мобілізацію. Побачим шо вони заспівають коли фронт прорветься.[/quote]
Ну і які будуть ваші дії як фронт прорветься ? Нас всіх повісять ? Чі ви будете пробачення випрашувати ?
Banderlog написав: Та врятлі. Хто таке робить? Купляє на себе, потім дарує? А прєзидент по ходу рішив зробити від шо не дуже хотілося, раз вже і так провалено мобілізацію. Побачим шо вони заспівають коли фронт прорветься.
Та всілякі є випадки. Буває що підстраховуються з обох сторін, та і оформляють дарчі і на бізнес і на коштовності і житло-тачки. Зараз і по декларації подібне назагал виноситься.
Hotab написав: Почему переговорная позиция сейчас слабая: 1. Нет определенности с внешними финансами в бюджет и поставок оружия от США. Наша неуверенность в этом вопросе - это сила противника .
А скільки років(на вашу думку) ми маємо ще бути критично залежними від доброї чи не дуже волі наших партнерів і до чого це може призвести? Як би вже майже два роки минуло, де хоча б власний патронний завод? Чи будемо вимушені скоро всім форумом записуватися у "чорну" піхоту, та по заповітам Кулеби кидатися з лопатами на ворога? Чому і ховаються пересічні від ТЦК, бо інфантильність та корумпованість влади не слабко так деморалізує. Це звичайно геть не добре, але маємо те що маємо. І боюся агітацією типу: "ах ти ж клятий ухилянт, бігом до війська" положення не виправиш. Коли люди не бачать для себе необхідности воювати, може виникнути ситуація, котра була, якщо правильно пам'ятаю, на третій рік першої світової-солдати супротивників почали братитися між собою на нейтральній смузі і кому це буде на користь геть невідомо.