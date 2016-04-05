Додано: Нед 21 січ, 2024 23:33

Hotab написав:

Почему переговорная позиция сейчас слабая:

1. Нет определенности с внешними финансами в бюджет и поставок оружия от США. Наша неуверенность в этом вопросе - это сила противника .

Почему переговорная позиция сейчас слабая:1.с внешними финансами в бюджет. Наша неуверенность в этом вопросе - это сила противника .

А скільки років(на вашу думку) ми маємо ще бути критично залежними від доброї чи не дуже волі наших партнерів і до чого це може призвести? Як би вже майже два роки минуло, де хоча б власний патронний завод? Чи будемо вимушені скоро всім форумом записуватися у "чорну" піхоту, та по заповітам Кулеби кидатися з лопатами на ворога? Чому і ховаються пересічні від ТЦК, бо інфантильність та корумпованість влади не слабко так деморалізує. Це звичайно геть не добре, але маємо те що маємо. І боюся агітацією типу: "ах ти ж клятий ухилянт, бігом до війська" положення не виправиш. Коли люди не бачать для себе необхідности воювати, може виникнути ситуація, котра була, якщо правильно пам'ятаю, на третій рік першої світової-солдати супротивників почали братитися між собою на нейтральній смузі і кому це буде на користь геть невідомо.