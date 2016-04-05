RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6421642264236424
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 01:47

  Banderlog написав:Шо це за правила відібрали мобілку? :lol:


шоб часом не записав чого лишнього на неї.
а то потім вспливає в інетах на велику досаду керівників як працюють тцкашники.
mephala
 
Повідомлень: 8895
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 03:43

  antey1969 написав:.............
Обе цифры не соответствуют.
Там как минимум не учтены 3.5 млн тех, кто числится на конец 2022-го по данным ООН в россии. И еще не хватает тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ.

Какие обе?
Эти: "По данным ООН за границей 6,24 млн украинских беженцев, по данным Евростата на 31 октября 2023 года 4,24 млн. украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС."?

3,5 млн. и "тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ" надо добавить к 6,24 или к 4,24 млн.?

Хотя беженцы из РФ и получившие ПМЖ на Западе вряд ли вернутся. И учитывать их нужно разве что при расчёте, на сколько уменьшится численность населения Украины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27419
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5232 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 03:59

Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведывательными данными, продлится как минимум еще два года борьбы — достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада заявляют, что боевые действия могут продлиться еще до пяти лет.
.....
Тем не менее, в краткосрочной перспективе представители американской разведки не верят, что сокращение американского финансирования окажет серьезное влияние на Украину на поле боя. (?)
.......
Обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть огромные шаги в 2024 году», сказал этот человек. Украинцы обсуждают 2025 год как «более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления», сказал военный чиновник.
........
Помощник Конгресса, знакомый с ходом дискуссий, сказал, что чем дольше будут длиться переговоры по поводу дополнительного затягивания, тем меньше вероятность, что он будет одобрен.
........
В краткосрочной перспективе Украина, возможно, сможет продержаться, хотя и в тупике, без поддержки США, сообщил источник в западной разведке. Но это все равно будет значительной потерей не только для Украины, но и для позиции США в мире, сказал этот человек.

https://edition.cnn.com/2024/01/19/politics/grim-realization-ukraine-washington-funding-fight/index.html
Будем надеяться, что всё это бред?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27419
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5232 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 04:08

Рассказывая о французской военной помощи, министр Лекорню обратил внимание на ее значительные объемы. В частности, речь идет об уже предоставленных авиационных ракетах SCALP и более чем 70 самоходных артиллерийских установках Caesar, которые будут переданы ВСУ в 2024 году в дополнение к полусотне предоставленных ранее.

Кроме того, с этого года Франция планирует увеличить количество 155-мм снарядов, передаваемых ВСУ, с 2 до 3 тысяч в месяц.

Пресс-служба министерства обороны Франции также подтвердила, что Украина в ближайшее время получит крылатые авиабомбы AASM.
............
По словам Лекорню, начиная с января, планируется ежемесячная поставка 50 бомб. Это весьма ощутимое количество, которое способно качественно изменить ситуацию вблизи линии фронта.

https://www.bbc.com/russian/articles/cg3veyd38g2o
Там немного рассказывается об этих бомбах. Очень неплохо.
Правда, отмечается, что
во французских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что стоимость AASM Hammer вместе с разработкой составляет 360 тыс. евро, а стоимость аналогичного американского комплекта JDAM — всего 25 тыс. долларов.

Странновато. Или стоимость JDAM указана без разработки?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27419
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5232 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 6421642264236424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 163812
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 552416
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 21438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2204)
22.01.2024 00:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.