antey1969 написав:............. Обе цифры не соответствуют. Там как минимум не учтены 3.5 млн тех, кто числится на конец 2022-го по данным ООН в россии. И еще не хватает тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ.
Какие обе? Эти: "По данным ООН за границей 6,24 млн украинских беженцев, по данным Евростата на 31 октября 2023 года 4,24 млн. украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС."?
3,5 млн. и "тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ" надо добавить к 6,24 или к 4,24 млн.?
Хотя беженцы из РФ и получившие ПМЖ на Западе вряд ли вернутся. И учитывать их нужно разве что при расчёте, на сколько уменьшится численность населения Украины.
Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведывательными данными, продлится как минимум еще два года борьбы — достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада заявляют, что боевые действия могут продлиться еще до пяти лет. ..... Тем не менее, в краткосрочной перспективе представители американской разведки не верят, что сокращение американского финансирования окажет серьезное влияние на Украину на поле боя. (?) ....... Обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть огромные шаги в 2024 году», сказал этот человек. Украинцы обсуждают 2025 год как «более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления», сказал военный чиновник. ........ Помощник Конгресса, знакомый с ходом дискуссий, сказал, что чем дольше будут длиться переговоры по поводу дополнительного затягивания, тем меньше вероятность, что он будет одобрен. ........ В краткосрочной перспективе Украина, возможно, сможет продержаться, хотя и в тупике, без поддержки США, сообщил источник в западной разведке. Но это все равно будет значительной потерей не только для Украины, но и для позиции США в мире, сказал этот человек.
Рассказывая о французской военной помощи, министр Лекорню обратил внимание на ее значительные объемы. В частности, речь идет об уже предоставленных авиационных ракетах SCALP и более чем 70 самоходных артиллерийских установках Caesar, которые будут переданы ВСУ в 2024 году в дополнение к полусотне предоставленных ранее.
Кроме того, с этого года Франция планирует увеличить количество 155-мм снарядов, передаваемых ВСУ, с 2 до 3 тысяч в месяц.
Пресс-служба министерства обороны Франции также подтвердила, что Украина в ближайшее время получит крылатые авиабомбы AASM. ............ По словам Лекорню, начиная с января, планируется ежемесячная поставка 50 бомб. Это весьма ощутимое количество, которое способно качественно изменить ситуацию вблизи линии фронта.
во французских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что стоимость AASM Hammer вместе с разработкой составляет 360 тыс. евро, а стоимость аналогичного американского комплекта JDAM — всего 25 тыс. долларов.
Странновато. Или стоимость JDAM указана без разработки?