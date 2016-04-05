Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведывательными данными, продлится как минимум еще два года борьбы — достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада заявляют, что боевые действия могут продлиться еще до пяти лет.

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Тем не менее, в краткосрочной перспективе представители американской разведки не верят, что сокращение американского финансирования окажет серьезное влияние на Украину на поле боя. (?)

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Обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть огромные шаги в 2024 году», сказал этот человек. Украинцы обсуждают 2025 год как «более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления», сказал военный чиновник.

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Помощник Конгресса, знакомый с ходом дискуссий, сказал, что чем дольше будут длиться переговоры по поводу дополнительного затягивания, тем меньше вероятность, что он будет одобрен.

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В краткосрочной перспективе Украина, возможно, сможет продержаться, хотя и в тупике, без поддержки США, сообщил источник в западной разведке. Но это все равно будет значительной потерей не только для Украины, но и для позиции США в мире, сказал этот человек.