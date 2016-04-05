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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6422642364246425>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 01:47

  Banderlog написав:Шо це за правила відібрали мобілку? :lol:


шоб часом не записав чого лишнього на неї.
а то потім вспливає в інетах на велику досаду керівників як працюють тцкашники.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 03:43

  antey1969 написав:.............
Обе цифры не соответствуют.
Там как минимум не учтены 3.5 млн тех, кто числится на конец 2022-го по данным ООН в россии. И еще не хватает тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ.

Какие обе?
Эти: "По данным ООН за границей 6,24 млн украинских беженцев, по данным Евростата на 31 октября 2023 года 4,24 млн. украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС."?

3,5 млн. и "тех, кто ушел с 24 статьи на рабочую визу или вообще получил за это время ПМЖ" надо добавить к 6,24 или к 4,24 млн.?

Хотя беженцы из РФ и получившие ПМЖ на Западе вряд ли вернутся. И учитывать их нужно разве что при расчёте, на сколько уменьшится численность населения Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 03:59

Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведывательными данными, продлится как минимум еще два года борьбы — достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада заявляют, что боевые действия могут продлиться еще до пяти лет.
.....
Тем не менее, в краткосрочной перспективе представители американской разведки не верят, что сокращение американского финансирования окажет серьезное влияние на Украину на поле боя. (?)
.......
Обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть огромные шаги в 2024 году», сказал этот человек. Украинцы обсуждают 2025 год как «более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления», сказал военный чиновник.
........
Помощник Конгресса, знакомый с ходом дискуссий, сказал, что чем дольше будут длиться переговоры по поводу дополнительного затягивания, тем меньше вероятность, что он будет одобрен.
........
В краткосрочной перспективе Украина, возможно, сможет продержаться, хотя и в тупике, без поддержки США, сообщил источник в западной разведке. Но это все равно будет значительной потерей не только для Украины, но и для позиции США в мире, сказал этот человек.

https://edition.cnn.com/2024/01/19/politics/grim-realization-ukraine-washington-funding-fight/index.html
Будем надеяться, что всё это бред?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 04:08

Рассказывая о французской военной помощи, министр Лекорню обратил внимание на ее значительные объемы. В частности, речь идет об уже предоставленных авиационных ракетах SCALP и более чем 70 самоходных артиллерийских установках Caesar, которые будут переданы ВСУ в 2024 году в дополнение к полусотне предоставленных ранее.

Кроме того, с этого года Франция планирует увеличить количество 155-мм снарядов, передаваемых ВСУ, с 2 до 3 тысяч в месяц.

Пресс-служба министерства обороны Франции также подтвердила, что Украина в ближайшее время получит крылатые авиабомбы AASM.
............
По словам Лекорню, начиная с января, планируется ежемесячная поставка 50 бомб. Это весьма ощутимое количество, которое способно качественно изменить ситуацию вблизи линии фронта.

https://www.bbc.com/russian/articles/cg3veyd38g2o
Там немного рассказывается об этих бомбах. Очень неплохо.
Правда, отмечается, что
во французских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что стоимость AASM Hammer вместе с разработкой составляет 360 тыс. евро, а стоимость аналогичного американского комплекта JDAM — всего 25 тыс. долларов.

Странновато. Или стоимость JDAM указана без разработки?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 07:37

  Banderlog написав:
  холява написав:
Ну і які будуть ваші дії як фронт прорветься ?
Нас всіх повісять ?
Чі ви будете пробачення випрашувати ?

Вас всіх повісять ,а я буду відходити в римунію. :lol:


Не часто побачиш щоб "нік"відповідав діям .
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:37

  Rack написав:
  Bobua написав:Хроніки ухилянтських поневірянь. 01/24.
Військові вимагають позбавлення всіх прав українців, які не повернуться з-за кордону
Українських громадян, які на тлі воєнного стану виїхали за кордон і не повернулися, щоб стати на захист своєї країни, потрібно позбавляти громадянських прав.
Щонайменше – це має бути заборона обіймати посади, керувати в країні і керувати іншими, тобто через право голосувати.
“Після оголошення воєнного стану, після 22 лютого 2022 року, якщо людина виїхала за кордон і не повернулася захищати свою країну, вона має бути позбавлена громадянських прав…”

Ви мені одне скажіть, ви підтримуєте Кошулінського? і справді вважаєте, що подібні заяви допоможуть повернути людей в країну ?


Ви от знаєте, що собак, котів і малих дітей привчають до думки, що за дії є наслідки...
І це ж робиться не зі зла, а з метою зробити їх кращими, чи не так? Завдяки такому підходові люди не ходять в обгаженому тваринами одязі й у більшості випадків не ревуть на довколишніх “дай, дай, дай, хочу, хочу, хочу...”
А тепер погляньте на млн осіб, які вирішили вдавати маленьких, слабеньких, беззахисних діточок... Що треба з ними робити? Заохочувати таку поведінку чи шукати способи покарання? Ви особисто у якому суспільстві хотіли би жити? У плаксиво-дитячому, чи в дорослому?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:47

  Banderlog написав:
  холява написав:
Ну і які будуть ваші дії як фронт прорветься ?
Нас всіх повісять ?
Чі ви будете пробачення випрашувати ?

Вас всіх повісять ,а я буду відходити в римунію. :lol:


Є родичі в Римуніях? :)
А паспорт? Чи то наживне?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 09:48

  Bobua написав:
  Banderlog написав:
  холява написав:
Ну і які будуть ваші дії як фронт прорветься ?
Нас всіх повісять ?
Чі ви будете пробачення випрашувати ?

Вас всіх повісять ,а я буду відходити в римунію. :lol:


Є родичі в Римуніях? :)
А паспорт? Чи то наживне?

Все є.і родичі і паспорт.) Тіки римунів не люблю :lol:
я з буковини а її розділили після 2 світової на північну й південну.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 09:53

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  холява написав:
Ну і які будуть ваші дії як фронт прорветься ?
Нас всіх повісять ?
Чі ви будете пробачення випрашувати ?

Вас всіх повісять ,а я буду відходити в римунію. :lol:


Є родичі в Римуніях? :)
А паспорт? Чи то наживне?

Все є.і родичі і паспорт.) Тіки римунів не люблю :lol:
я з буковини а її розділили після 2 світової на північну й південну.[/quote]

Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо ....
Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх Вітаю з Днем Соборності !
Дай Боже нам всім МИРУ і Спокію !
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