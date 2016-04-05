Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Вірите , я можу стільки бруду написати , що хтось десь напав ,порізав , розстріляв , померли та таке інше .Скільки людей на війні загинуло . Чому ви шукаєте ті всі негаразди ? Вам це навіщо потрібно ? Напішить які у вас гарні діти , жінка , собака , та хто хочь,не загоняйте себе в невідомість роздумів .
Banderlog написав:я з буковини а її розділили після 2 світової на північну й південну.
У першій половині ХІІ ст. Буковина входила до складу Галицько-Волинської держави. У зв’язку із занепадом останньої після монголо-татарської навали, у першій половині XIV ст. північна частина Буковини перейшла під владу Золотої Орди. Внаслідок цьго, на територї Буковини відокремилася Шипинська земля (орієнтовано територія сучасної Чернівецької області), яка перебувала у залежності від золотоординців. Уже з середини XIV ст. Північна Буковина відійшла до Угорщини, де місцеве управління отримали у свої руки угорські намісники. На землях же південної частини Буковини активно розселилися волохи (румуни). https://history.ed-era.com/mizh_russyu_ ... nyazyvstva
холява написав: Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо .... Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди. Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко. Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий. Оддають алкашів й одказників. Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік. Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким. Но те шо нема поповнення це не мудро. Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров. Ще пару місяців і доведеться розформовувати. поповнювати піхоту смислу не буде. Дохтор нам не поможе , тіки протезіст
холява написав: Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо .... Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди. Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко. Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий. Оддають алкашів й одказників. Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік. Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким. Но те шо нема поповнення це не мудро. Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров. Ще пару місяців і доведеться розформовувати. поповнювати піхоту смислу не буде. Дохтор нам не поможе , тіки протезіст
Дайте трохи часу ... Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко . Чекаємо дій ВР .