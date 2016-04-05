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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6422642364246425
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:42

  холява написав:Що , воювати не маєте бажання ?


Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці,
що казати:
що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках;
і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою:
у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:51

  10/9/9 написав:
  холява написав:Що , воювати не маєте бажання ?


Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці,
що казати:
що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках;
і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою:
у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/


Вірите , я можу стільки бруду написати , що хтось десь напав ,порізав , розстріляв , померли та таке інше .Скільки людей на війні загинуло .
Чому ви шукаєте ті всі негаразди ?
Вам це навіщо потрібно ?
Напішить які у вас гарні діти , жінка , собака , та хто хочь,не загоняйте себе в невідомість роздумів .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:04

  Banderlog написав:я з буковини а її розділили після 2 світової на північну й південну.

У першій половині ХІІ ст. Буковина входила до складу Галицько-Волинської держави. У зв’язку із занепадом останньої після монголо-татарської навали, у першій половині XIV ст. північна частина Буковини перейшла під владу Золотої Орди. Внаслідок цьго, на територї Буковини відокремилася Шипинська земля (орієнтовано територія сучасної Чернівецької області), яка перебувала у залежності від золотоординців. Уже з середини XIV ст. Північна Буковина відійшла до Угорщини, де місцеве управління отримали у свої руки угорські намісники. На землях же південної частини Буковини активно розселилися волохи (румуни).
https://history.ed-era.com/mizh_russyu_ ... nyazyvstva
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:47

  холява написав:
Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо ....
Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди.
Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко.
Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий.
Оддають алкашів й одказників.
Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік.
Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким.
Но те шо нема поповнення це не мудро.
Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров.
Ще пару місяців і доведеться розформовувати.
поповнювати піхоту смислу не буде.
Дохтор нам не поможе , тіки протезіст :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:56

  Banderlog написав:
  холява написав:
Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо ....
Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди.
Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко.
Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий.
Оддають алкашів й одказників.
Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік.
Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким.
Но те шо нема поповнення це не мудро.
Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров.
Ще пару місяців і доведеться розформовувати.
поповнювати піхоту смислу не буде.
Дохтор нам не поможе , тіки протезіст :lol:


Дайте трохи часу ...
Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко .
Чекаємо дій ВР .
холява
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  #<1 ... 6422642364246425
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