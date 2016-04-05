Додано: Пон 22 січ, 2024 13:00

Без заміни буде повний писець.

А важко воно і так важко, з самого початку.

Тому що для того, щоб було легше та ефективніше, треба усі оті негаразди, про які "не треба тут писати", усувати -- тобто змінювати принципові підходи у війську.

Змінювати кому? Нам з форуму чи тим, у кого це в прямих посадових обов'язках і в руках інструментарій?



Навіть. Навіть замінять і що?

Те, що не замінять на таких же мотивованих і з таким же забезпеченням, це очевидно.

Те, що не замінять взагілі, це зрозуміло.

І озвучено давно - "бойове стажування".



А вірити треба. Як же без цього. В те, що десь формуються нові бригади, частини. Натихарика. Бо про їх формування зараз не чути, як про формування бригад раніше.



І розуміти треба, що ніякий один Закон ВР не в стані дати результат, бо для нього (результату) треба широкий комплекс змін. Принципових. У всіх галузях. А не тільки просто законодавчо полегшити набір у військо.