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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6423642464256426>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:42

  холява написав:Що , воювати не маєте бажання ?


Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці,
що казати:
що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках;
і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою:
у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:51

  10/9/9 написав:
  холява написав:Що , воювати не маєте бажання ?


Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці,
що казати:
що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках;
і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою:
у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/


Вірите , я можу стільки бруду написати , що хтось десь напав ,порізав , розстріляв , померли та таке інше .Скільки людей на війні загинуло .
Чому ви шукаєте ті всі негаразди ?
Вам це навіщо потрібно ?
Напішить які у вас гарні діти , жінка , собака , та хто хочь,не загоняйте себе в невідомість роздумів .
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:04

  Banderlog написав:я з буковини а її розділили після 2 світової на північну й південну.

У першій половині ХІІ ст. Буковина входила до складу Галицько-Волинської держави. У зв’язку із занепадом останньої після монголо-татарської навали, у першій половині XIV ст. північна частина Буковини перейшла під владу Золотої Орди. Внаслідок цьго, на територї Буковини відокремилася Шипинська земля (орієнтовано територія сучасної Чернівецької області), яка перебувала у залежності від золотоординців. Уже з середини XIV ст. Північна Буковина відійшла до Угорщини, де місцеве управління отримали у свої руки угорські намісники. На землях же південної частини Буковини активно розселилися волохи (румуни).
https://history.ed-era.com/mizh_russyu_ ... nyazyvstva
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:47

  холява написав:
Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо ....
Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди.
Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко.
Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий.
Оддають алкашів й одказників.
Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік.
Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким.
Но те шо нема поповнення це не мудро.
Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров.
Ще пару місяців і доведеться розформовувати.
поповнювати піхоту смислу не буде.
Дохтор нам не поможе , тіки протезіст :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:56

  Banderlog написав:
  холява написав:
Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо ....
Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди.
Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко.
Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий.
Оддають алкашів й одказників.
Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік.
Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким.
Но те шо нема поповнення це не мудро.
Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров.
Ще пару місяців і доведеться розформовувати.
поповнювати піхоту смислу не буде.
Дохтор нам не поможе , тіки протезіст :lol:


Дайте трохи часу ...
Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко .
Чекаємо дій ВР .
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:41

  mephala написав:
  stm написав:Я понимаю что выше Конституции нет никакого Закона, поэтому ограничения там.
Про башкиров да, говорить сложно. Продиджи нагуглил за несколько минут. Посмотрите и выскажите свое мнение, пожалуйста.


как удобно - когда про выборы так вспомнили про конституцию.
а когда не нужно вспоминать про конституцию то по постановам кабмина живем.

Постановы и Законы как правило не противоречат Конституции. В чём упрек и вопрос? )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:51

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Я понимаю что выше Конституции нет никакого Закона, поэтому ограничения там.
Про башкиров да, говорить сложно. Продиджи нагуглил за несколько минут. Посмотрите и выскажите свое мнение, пожалуйста.


как удобно - когда про выборы так вспомнили про конституцию.
а когда не нужно вспоминать про конституцию то по постановам кабмина живем.

Постановы и Законы как правило не противоречат Конституции. В чём упрек и вопрос? )))


я ничего не говорил про Законы. так что не нужно приписывать мне то что я не говорил.
а по поводу постанов - блажен тот кто верует. ну или делает вид что верует.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:00

Без заміни буде повний писець.
А важко воно і так важко, з самого початку.
Тому що для того, щоб було легше та ефективніше, треба усі оті негаразди, про які "не треба тут писати", усувати -- тобто змінювати принципові підходи у війську.
Змінювати кому? Нам з форуму чи тим, у кого це в прямих посадових обов'язках і в руках інструментарій?

Навіть. Навіть замінять і що?
Те, що не замінять на таких же мотивованих і з таким же забезпеченням, це очевидно.
Те, що не замінять взагілі, це зрозуміло.
І озвучено давно - "бойове стажування".

А вірити треба. Як же без цього. В те, що десь формуються нові бригади, частини. Натихарика. Бо про їх формування зараз не чути, як про формування бригад раніше.

І розуміти треба, що ніякий один Закон ВР не в стані дати результат, бо для нього (результату) треба широкий комплекс змін. Принципових. У всіх галузях. А не тільки просто законодавчо полегшити набір у військо.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 січ, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:02

  10/9/9 написав:
  холява написав:Що , воювати не маєте бажання ?


Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці,
що казати:
що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках;
і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою:
у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/

Как обычно, вдохновляют комменты.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:04

  mephala написав:я ничего не говорил про Законы. так что не нужно приписывать мне то что я не говорил.
а по поводу постанов - блажен тот кто верует. ну или делает вид что верует.

Я не я и хата не моя )))
Сформулируйте вопрос конкретнее. Постановка Кабмина как правило не противоречит Закону про Кабмин, который в свою очередь не противоречит Конституции Украины.
stm
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