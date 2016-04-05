Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Вірите , я можу стільки бруду написати , що хтось десь напав ,порізав , розстріляв , померли та таке інше .Скільки людей на війні загинуло . Чому ви шукаєте ті всі негаразди ? Вам це навіщо потрібно ? Напішить які у вас гарні діти , жінка , собака , та хто хочь,не загоняйте себе в невідомість роздумів .
Banderlog написав:я з буковини а її розділили після 2 світової на північну й південну.
У першій половині ХІІ ст. Буковина входила до складу Галицько-Волинської держави. У зв’язку із занепадом останньої після монголо-татарської навали, у першій половині XIV ст. північна частина Буковини перейшла під владу Золотої Орди. Внаслідок цьго, на територї Буковини відокремилася Шипинська земля (орієнтовано територія сучасної Чернівецької області), яка перебувала у залежності від золотоординців. Уже з середини XIV ст. Північна Буковина відійшла до Угорщини, де місцеве управління отримали у свої руки угорські намісники. На землях же південної частини Буковини активно розселилися волохи (румуни). https://history.ed-era.com/mizh_russyu_ ... nyazyvstva
холява написав: Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо .... Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди. Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко. Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий. Оддають алкашів й одказників. Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік. Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким. Но те шо нема поповнення це не мудро. Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров. Ще пару місяців і доведеться розформовувати. поповнювати піхоту смислу не буде. Дохтор нам не поможе , тіки протезіст
холява написав: Маю надію , що це все жарти і нікуди не поїдемо .... Трошки витримки і віри і все буде гаразд .
нема нічого смішнішого правди. Не знаю шо сказати. Без поповнення тяжко. Те що приходить, то не з воєнкоматів. А рвуть з інших частин в яких напрямок не такий гарячий. Оддають алкашів й одказників. Ще поняти що нас не відводять можу. І те шо отпуск лиш 5 днів за рік. Нас таки готували 5місяців. І замінити нема ким. Но те шо нема поповнення це не мудро. Даж гірше , замість свіжої крові дають дурну ,порчену кров. Ще пару місяців і доведеться розформовувати. поповнювати піхоту смислу не буде. Дохтор нам не поможе , тіки протезіст
Дайте трохи часу ... Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко . Чекаємо дій ВР .
stm написав:Я понимаю что выше Конституции нет никакого Закона, поэтому ограничения там. Про башкиров да, говорить сложно. Продиджи нагуглил за несколько минут. Посмотрите и выскажите свое мнение, пожалуйста.
как удобно - когда про выборы так вспомнили про конституцию. а когда не нужно вспоминать про конституцию то по постановам кабмина живем.
Постановы и Законы как правило не противоречат Конституции. В чём упрек и вопрос? )))
stm написав:Я понимаю что выше Конституции нет никакого Закона, поэтому ограничения там. Про башкиров да, говорить сложно. Продиджи нагуглил за несколько минут. Посмотрите и выскажите свое мнение, пожалуйста.
как удобно - когда про выборы так вспомнили про конституцию. а когда не нужно вспоминать про конституцию то по постановам кабмина живем.
Постановы и Законы как правило не противоречат Конституции. В чём упрек и вопрос? )))
я ничего не говорил про Законы. так что не нужно приписывать мне то что я не говорил. а по поводу постанов - блажен тот кто верует. ну или делает вид что верует.
Без заміни буде повний писець. А важко воно і так важко, з самого початку. Тому що для того, щоб було легше та ефективніше, треба усі оті негаразди, про які "не треба тут писати", усувати -- тобто змінювати принципові підходи у війську. Змінювати кому? Нам з форуму чи тим, у кого це в прямих посадових обов'язках і в руках інструментарій?
Навіть. Навіть замінять і що? Те, що не замінять на таких же мотивованих і з таким же забезпеченням, це очевидно. Те, що не замінять взагілі, це зрозуміло. І озвучено давно - "бойове стажування".
А вірити треба. Як же без цього. В те, що десь формуються нові бригади, частини. Натихарика. Бо про їх формування зараз не чути, як про формування бригад раніше.
І розуміти треба, що ніякий один Закон ВР не в стані дати результат, бо для нього (результату) треба широкий комплекс змін. Принципових. У всіх галузях. А не тільки просто законодавчо полегшити набір у військо.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 січ, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/