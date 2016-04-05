до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией? Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция. я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть. или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?
Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Трясця! В мене це, майже, під носом трапилось - і я мовчу! Ото в мене сила волі мовчати!👍
А колись чуть не скоїв страшенний злочин - чуть не виклав якесь палаюче поле в далечині! Ото би було-було!
холява написав:Дайте трохи часу ... Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко . Чекаємо дій ВР .
Скільки дати часу? 2-3тижні? Дамо!
2-3мцсяці? А це вже не знаю...
2-3роки? Ні, не дамо!
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону? (давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией? Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция. я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть. или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?
Не буду ничего Вам доказывать, но с учётом Вашей хорошей памяти напомню, что ограничения при ковиде копировались нами с самых демократических в мире государств и там они бывали и пожёстче.