Додано: Пон 22 січ, 2024 13:17

до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией?

Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция.

я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть.

или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?