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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6423642464256426
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:06

  mephala написав:
  stm написав:
  mephala написав:...............
как удобно - когда про выборы так вспомнили про конституцию.
а когда не нужно вспоминать про конституцию то по постановам кабмина живем.

Постановы и Законы как правило не противоречат Конституции. В чём упрек и вопрос? )))

я ничего не говорил про Законы. так что не нужно приписывать мне то что я не говорил.
а по поводу постанов - блажен тот кто верует. ну или делает вид что верует.

Какая постанова антиконституционна?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией?
Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция.
я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть.
или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:35

  10/9/9 написав:
  холява написав:Що , воювати не маєте бажання ?


Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці,
що казати:
що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках;
і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою:
у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Трясця!
В мене це, майже, під носом трапилось - і я мовчу!
Ото в мене сила волі мовчати!👍 :D

А колись чуть не скоїв страшенний злочин - чуть не виклав якесь палаюче поле в далечині! :mrgreen: Ото би було-було! :lol:
  холява написав:Дайте трохи часу ...
Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко .
Чекаємо дій ВР .
Скільки дати часу?
2-3тижні?
Дамо!

2-3мцсяці?
А це вже не знаю...

2-3роки?
Ні, не дамо!

Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:35

  mephala написав:до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией?
Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция.
я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть.
или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?

Не буду ничего Вам доказывать, но с учётом Вашей хорошей памяти напомню, что ограничения при ковиде копировались нами с самых демократических в мире государств и там они бывали и пожёстче.
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  #<1 ... 6423642464256426
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