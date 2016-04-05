до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией? Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция. я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть. или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?
Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Трясця! В мене це, майже, під носом трапилось - і я мовчу! Ото в мене сила волі мовчати!👍
А колись чуть не скоїв страшенний злочин - чуть не виклав якесь палаюче поле в далечині! Ото би було-було!
холява написав:Дайте трохи часу ... Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко . Чекаємо дій ВР .
Скільки дати часу? 2-3тижні? Дамо!
2-3мцсяці? А це вже не знаю...
2-3роки? Ні, не дамо!
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону? (давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией? Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция. я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть. или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?
Не буду ничего Вам доказывать, но с учётом Вашей хорошей памяти напомню, что ограничения при ковиде копировались нами с самых демократических в мире государств и там они бывали и пожёстче.
Людей можна довести до стану, коли їм вже без різниці, що казати: що Бог є і бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках; і з ким воювати, з НЕхолявою, чи з холявою: у Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР. https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/22/7438299/
Трясця! В мене це, майже, під носом трапилось - і я мовчу! Ото в мене сила волі мовчати!👍
А колись чуть не скоїв страшенний злочин - чуть не виклав якесь палаюче поле в далечині! Ото би було-було!
холява написав:Дайте трохи часу ... Всі зрозуміли що без заміни буде тяжко . Чекаємо дій ВР .
Скільки дати часу? 2-3тижні? Дамо!
2-3мцсяці? А це вже не знаю...
2-3роки? Ні, не дамо!
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?[/quote]
Успіх , З Днем Соборності України ! Я так чув , що є Державне і є особисте . Я написав , що зараз ВР якось намагається поліпшити стан хто давнесенько службу служе . Честь і поклоніння хлопцям . Ще нічого не прийняли . Треба чекати . А ви зараз прям ТУТ на ФОРУМІ , де невість скільки побічників "як краще перейти на іншу сторону ", виставляєте умови скільки часу треба для влади . Гаслами я казати не буду , але ж треба хочь якось бути на стороні держави .
"В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичны", - заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в четверг, 18 января, в Брюсселе.
Он отметил, что как Россия, так и Украина "сейчас меняются на этапе, когда ситуация не сильно продвигается в ту или иную сторону", и предупредил, что в ближайшее время "чудес ни от одной стороны ждать не стоит". ......... По сведениям НАТО , за последние два года число сухопутных войск, перебрасываемых из России в Украину, увеличилось, но уровень их подготовки понизился. "Они потеряли много танков, бронетехники, самолетов, вертолетов. Часть ее они восстанавливают, но чаще всего это старые или вышедшие из употребления транспортные средства, либо оборудование из запасов, которое зачастую тоже старое", - сообщил Бауэр.
При этом ракетный потенциал России, по данным альянса, растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана. "Мы ожидали, что они доставят ракеты из Ирана, хотя мы их еще не видели, - отметил глава Военного комитета. - И, конечно, они получили из Ирана беспилотники и определили их производство". Что касается российских ВВС, ВМФ, видимости и кибернетических возможностей, то, несмотря на потери, "они по-прежнему очень боеспособны".
Согласно мнению Альянса, восстановленная российская державная способность препятствует контролю, финансовым проблемам и поддерживает производственную мощность для современных вооружений. "Однако в плане производства артиллерии и старых танков дела у них идут довольно хорошо. Так что я думаю, что это, конечно, вызывает уважение, потому что иногда количество переходит в качество", - подытожил Бауэр.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят собственную "линию Суровикина" для отражения наступления российских войск, сообщила 20 января британская газета The Telegraph. По данным издания, новые укрепления начали появляться на ключевых участках фронта после неудавшегося контрнаступления ВСУ. Они включают окопы, бетонные противотанковые "зубы дракона" и подземные командные пункты. Территория активно минируется.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". После этого, как пишет The Telegraph, активизировалось строительство укреплений в районе Лимана и Авдеевки в Донецкой области, а также около Купянска в соседней Харьковской области. Кроме того, укрепления возводятся вдоль границы Украины с Россией и Беларусью.
"Новые оборонительные сооружения очень напоминают так называемую линию Суровикина - трехуровневую систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которые Россия успешно использовала для срыва контрнаступления Украины", - говорится в материале.
Однако речь не идет о столь же комплексных и мощных фортификационных сооружениях, которые выстроила Россия, поскольку ВСУ намерены вести "активную оборону", совмещая защиту укреплений и наступательные операции. Издание отмечает, что подобная стратегия применялась и ранее, в частности, при помощи нее ВСУ удалось освободить значительную часть Харьковской области осенью 2022 года.
Karl Volokh Весь світ, а за ним і українські медіа, пише сьогодні про потужні оборонні укріплення (аналогічні тим, котрі зі свого боку побудували московити), які споруджує сьогодні Україна. Забуваємо при цьому лише про одне. Можливим таке рішення стало лише після статті Залужного в The Economist, де він, всупереч бадьорому наступальному оптимізму політичної влади, констатував перехід до позиційної війни й необхідність зміни тактики. Самий цей факт ясно вказує, що вдома переконати свого Верховного в цих доволі очевидних речах Генерал не зумів - довелося виносити сміття з хати. В результаті, стаття остаточно зіпсувала йому стосунки з Зеленським, викликала численні звинувачення в порушенні субординації та втручанні в політику, а намір звільнити Головнокомандувача перетворився в президента на обсесію. Попри це, Шашличник змушений був зібрати-таки Ставку й прийняти рішення про будівництво повноцінної лінії оборони. Солдати воюють в окопах, а генерали, щоб, по можливості, зберегти їм життя, тримають другий фронт у тилу. У наших реаліях він виявляється не менш важливим. АПД. З фронту пишуть, що далі розмов наші ефективні менеджери ще не просунулися
Пригадую відосик москвинів про довжелезні накриті окопи, оббиті всередині новими дошками. То вкид, найімовірніше. Аби показати “крутізну”.
Але і у нас цирк -- на дошки розбирали коробки чи не тридцятирічно давності. Дошки часто вже і трухляві. Поки притрушені тили граються у швидкісне новобудування: