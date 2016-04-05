"В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичны", - заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в четверг, 18 января, в Брюсселе.



Он отметил, что как Россия, так и Украина "сейчас меняются на этапе, когда ситуация не сильно продвигается в ту или иную сторону", и предупредил, что в ближайшее время "чудес ни от одной стороны ждать не стоит".

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По сведениям НАТО , за последние два года число сухопутных войск, перебрасываемых из России в Украину, увеличилось, но уровень их подготовки понизился. "Они потеряли много танков, бронетехники, самолетов, вертолетов. Часть ее они восстанавливают, но чаще всего это старые или вышедшие из употребления транспортные средства, либо оборудование из запасов, которое зачастую тоже старое", - сообщил Бауэр.



При этом ракетный потенциал России, по данным альянса, растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана. "Мы ожидали, что они доставят ракеты из Ирана, хотя мы их еще не видели, - отметил глава Военного комитета. - И, конечно, они получили из Ирана беспилотники и определили их производство". Что касается российских ВВС, ВМФ, видимости и кибернетических возможностей, то, несмотря на потери, "они по-прежнему очень боеспособны".



Согласно мнению Альянса, восстановленная российская державная способность препятствует контролю, финансовым проблемам и поддерживает производственную мощность для современных вооружений. "Однако в плане производства артиллерии и старых танков дела у них идут довольно хорошо. Так что я думаю, что это, конечно, вызывает уважение, потому что иногда количество переходит в качество", - подытожил Бауэр.