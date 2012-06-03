Додано: Пон 22 січ, 2024 14:21

ЛАД написав: mephala написав: до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией?

Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция.

я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть.

или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным? до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией?Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция.я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть.или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?

Не буду ничего Вам доказывать, но с учётом Вашей хорошей памяти напомню, что ограничения при ковиде копировались нами с самых демократических в мире государств и там они бывали и пожёстче. Не буду ничего Вам доказывать, но с учётом Вашей хорошей памяти напомню, что ограничения при ковиде копировались нами с самых демократических в мире государств и там они бывали и пожёстче.

вы абсолютно ничего не поняли из того что я пытался донестиа пытался я донести что нехрен прикрываться Конституцией когда заходит речь про выборы если уже не раз ее игнорировали когда власти это было нужно. а то решили вспомнить про Конституцию когда выгодно. Вертят как хотят.ЗЫв других государствах ограничения то вводили но для этого может еще что то делали кроме их введения? например у нас можно было ввести чрезвычайное положение и тогда было бы все ОК. но никто же это не сделал - просто постанова КМ и все. так что говоря про другие страны - нужно хорошо разбираться что и где у них записано.