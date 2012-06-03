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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6424642564266427
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:21

  ЛАД написав:
  mephala написав:до чего же коротка память у людей. забылась корона когда ограничения накладывал кабмин в противоречие с правами которые гарантировались Конституцией?
Кроме кабмина еще могу напомнить ограничение НБУ которые тоже вводились постановами в нарушение и тем не менее банки в первую очередь исполняли постановы. и только после суда вспоминали что постанова не последнняя инстанция.
я в шоке от народа как он быстро забывает все что творит зеленая власть.
или напомнить не принятую мобилизацию сколько туда всего затащили? и если бы этот проект не получил такой резонанс - то проголосовало бы больщинство и плевать на Конституцию. могу еще напомнить как парламент у нас разогнали. что еще вам напомнить короткопамятным?

Не буду ничего Вам доказывать, но с учётом Вашей хорошей памяти напомню, что ограничения при ковиде копировались нами с самых демократических в мире государств и там они бывали и пожёстче.


вы абсолютно ничего не поняли из того что я пытался донести
а пытался я донести что нехрен прикрываться Конституцией когда заходит речь про выборы если уже не раз ее игнорировали когда власти это было нужно. а то решили вспомнить про Конституцию когда выгодно. Вертят как хотят.

ЗЫ
в других государствах ограничения то вводили но для этого может еще что то делали кроме их введения? например у нас можно было ввести чрезвычайное положение и тогда было бы все ОК. но никто же это не сделал - просто постанова КМ и все. так что говоря про другие страны - нужно хорошо разбираться что и где у них записано.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:26

Все ж дуже просто!©

І ще одне...

От багато хто каже, що не можна приймати закон про 24міс, бо багато зразу звільняться і фронт посипеться...

А я кажу, що всі зразу не звільняться, так як вже не густо таких залишились, що з перших днів...
Он у нас вже десь третина(а може і більше) тих, які прийшли влітку і осінню 2022, а є такі, що навесні і влітку 2023р!
Тобто, вже їм потрібно дослужувати 3-6-12міс!
А в штурмовиках і піхоті, думаю що ще більше "новеньких"...

Тому, закон демобілізації про 24міс - можна СМІЛИВО приймати!

(хоч я б піхоті і штурмовикам термін би скоротив до 12міс, а то і до 6міс, якщо б можна було)
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:27

  mephala написав: нужно хорошо разбираться что и где у них записано.

И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:41

  mephala написав: нужно хорошо разбираться что и где у них записано.

И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
ПС: ковид вторым был в Италии и там было с законодательством ещё хуже, чем у нас. Я в то время там обитала и сюда каталась :) Часть особо упоротых регионов поплотились количеством гробов, дело было не в законах.
Нью-Йорк тоже чудил чудное.
А в каких регионах надо было следить?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:19

  stm написав:
  mephala написав: нужно хорошо разбираться что и где у них записано.

И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
ПС: ковид вторым был в Италии и там было с законодательством ещё хуже, чем у нас. Я в то время там обитала и сюда каталась :) Часть особо упоротых регионов поплотились количеством гробов, дело было не в законах.
Нью-Йорк тоже чудил чудное.
А в каких регионах надо было следить?

разве во время ковида украинка могла спокойно кататься туда-сюда в италию...у меня соседка застряла в украине на полгода хотя имела свою квартиру в милане.Насколько помню сильные ограничения были на пекремещение
konstantin kirovograd
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  #<1 ... 6424642564266427
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