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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6424642564266427
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:27

  mephala написав: нужно хорошо разбираться что и где у них записано.

И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:41

  mephala написав: нужно хорошо разбираться что и где у них записано.

И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
ПС: ковид вторым был в Италии и там было с законодательством ещё хуже, чем у нас. Я в то время там обитала и сюда каталась :) Часть особо упоротых регионов поплотились количеством гробов, дело было не в законах.
Нью-Йорк тоже чудил чудное.
А в каких регионах надо было следить?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:19

  stm написав:
  mephala написав: нужно хорошо разбираться что и где у них записано.

И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
ПС: ковид вторым был в Италии и там было с законодательством ещё хуже, чем у нас. Я в то время там обитала и сюда каталась :) Часть особо упоротых регионов поплотились количеством гробов, дело было не в законах.
Нью-Йорк тоже чудил чудное.
А в каких регионах надо было следить?

разве во время ковида украинка могла спокойно кататься туда-сюда в италию...у меня соседка застряла в украине на полгода хотя имела свою квартиру в милане.Насколько помню сильные ограничения были на пекремещение
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:25

  Успіх написав:І ще одне...

От багато хто каже, що не можна приймати закон про 24міс, бо багато зразу звільняться і фронт посипеться...

А я кажу, що всі зразу не звільняться, так як вже не густо таких залишились, що з перших днів...
Он у нас вже десь третина(а може і більше) тих, які прийшли влітку і осінню 2022, а є такі, що навесні і влітку 2023р!
Тобто, вже їм потрібно дослужувати 3-6-12міс!
А в штурмовиках і піхоті, думаю що ще більше "новеньких"...

Тому, закон демобілізації про 24міс - можна СМІЛИВО приймати!

(хоч я б піхоті і штурмовикам термін би скоротив до 12міс, а то і до 6міс, якщо б можна було)

да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:45

Наш шлях до перемоги

Хакеры группировки Blackjack (относятся к ВСУ) сообщили, что взломали российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей России. Они заявили, что скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".
На минуточку, это более 500паспортов военных объектов Минобороны рф: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы и другая технически-проектная документация.
Также хакеры снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.
Если это правда, то фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. А строительство новых объектов, в лучшем случае, встанет на паузу.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:05

  konstantin kirovograd написав:разве во время ковида украинка могла спокойно кататься туда-сюда в италию...у меня соседка застряла в украине на полгода хотя имела свою квартиру в милане.Насколько помню сильные ограничения были на пекремещение

Граждане других стран имеющие родственные связи с гражданами Италии :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:15

  konstantin kirovograd написав:да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно.

Без адекватной мобилизации никаких вариантов. ТЦК на сегодня не имеет права проверять основной документ у гражданина - воинский билет. В случае отсутствия такового выписывать повестку на постановку на учёт, но для этого нужно ещё и паспорт. В случае не постановки на учёт в сроки выписывать штраф автоматически. В случае побега, вызов полиции, открытие админ дела и штраф побольше просраных сроков на постановку на учёт. Да, всё это так же как у полиции с камерой видеонаблюдения. И в суде прерывания видео или его отсутствие в большинстве случаев ведёт к аннулированию штрафа.
Имеет право повестки, если человек идентифицирован, а это возможно только полицией. А полицией это возможно только в случае нарушения общественного порядка.
У нас какой-то непонятный движ одновременного постановки, прохождения ВЛК и моментом повестки в один день отловленных в бус людей. Хотя это 3 абсолютно разных вопроса по срокам.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)

Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:49

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)

Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.

только зегодня зам-МО снова напомнила про "автоповестки" -- так что, похоже, закон будет чуть раньше
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