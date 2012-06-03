И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
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Додано: Пон 22 січ, 2024 14:27
Додано: Пон 22 січ, 2024 14:41
И у нас тоже ))) а то я уж подумала что вы как яма считаете что золотой миллиард охотится за вами )))
ПС: ковид вторым был в Италии и там было с законодательством ещё хуже, чем у нас. Я в то время там обитала и сюда каталась Часть особо упоротых регионов поплотились количеством гробов, дело было не в законах.
Нью-Йорк тоже чудил чудное.
А в каких регионах надо было следить?
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:19
разве во время ковида украинка могла спокойно кататься туда-сюда в италию...у меня соседка застряла в украине на полгода хотя имела свою квартиру в милане.Насколько помню сильные ограничения были на пекремещение
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:25
да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно.
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:45
Наш шлях до перемоги
Хакеры группировки Blackjack (относятся к ВСУ) сообщили, что взломали российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей России. Они заявили, что скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".
На минуточку, это более 500паспортов военных объектов Минобороны рф: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы и другая технически-проектная документация.
Также хакеры снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.
Если это правда, то фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. А строительство новых объектов, в лучшем случае, встанет на паузу.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:05
Граждане других стран имеющие родственные связи с гражданами Италии
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:15
Без адекватной мобилизации никаких вариантов. ТЦК на сегодня не имеет права проверять основной документ у гражданина - воинский билет. В случае отсутствия такового выписывать повестку на постановку на учёт, но для этого нужно ещё и паспорт. В случае не постановки на учёт в сроки выписывать штраф автоматически. В случае побега, вызов полиции, открытие админ дела и штраф побольше просраных сроков на постановку на учёт. Да, всё это так же как у полиции с камерой видеонаблюдения. И в суде прерывания видео или его отсутствие в большинстве случаев ведёт к аннулированию штрафа.
Имеет право повестки, если человек идентифицирован, а это возможно только полицией. А полицией это возможно только в случае нарушения общественного порядка.
У нас какой-то непонятный движ одновременного постановки, прохождения ВЛК и моментом повестки в один день отловленных в бус людей. Хотя это 3 абсолютно разных вопроса по срокам.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:49
только зегодня зам-МО снова напомнила про "автоповестки" -- так что, похоже, закон будет чуть раньше
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