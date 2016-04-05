Додано: Пон 22 січ, 2024 16:15

konstantin kirovograd написав: да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно. да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно.

Без адекватной мобилизации никаких вариантов. ТЦК на сегодня не имеет права проверять основной документ у гражданина - воинский билет. В случае отсутствия такового выписывать повестку на постановку на учёт, но для этого нужно ещё и паспорт. В случае не постановки на учёт в сроки выписывать штраф автоматически. В случае побега, вызов полиции, открытие админ дела и штраф побольше просраных сроков на постановку на учёт. Да, всё это так же как у полиции с камерой видеонаблюдения. И в суде прерывания видео или его отсутствие в большинстве случаев ведёт к аннулированию штрафа.Имеет право повестки, если человек идентифицирован, а это возможно только полицией. А полицией это возможно только в случае нарушения общественного порядка.У нас какой-то непонятный движ одновременного постановки, прохождения ВЛК и моментом повестки в один день отловленных в бус людей. Хотя это 3 абсолютно разных вопроса по срокам.