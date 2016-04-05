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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:15
konstantin kirovograd написав:
да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно.
Без адекватной мобилизации никаких вариантов. ТЦК на сегодня не имеет права проверять основной документ у гражданина - воинский билет. В случае отсутствия такового выписывать повестку на постановку на учёт, но для этого нужно ещё и паспорт. В случае не постановки на учёт в сроки выписывать штраф автоматически. В случае побега, вызов полиции, открытие админ дела и штраф побольше просраных сроков на постановку на учёт. Да, всё это так же как у полиции с камерой видеонаблюдения. И в суде прерывания видео или его отсутствие в большинстве случаев ведёт к аннулированию штрафа.
Имеет право повестки, если человек идентифицирован, а это возможно только полицией. А полицией это возможно только в случае нарушения общественного порядка.
У нас какой-то непонятный движ одновременного постановки, прохождения ВЛК и моментом повестки в один день отловленных в бус людей. Хотя это 3 абсолютно разных вопроса по срокам.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:26
Успіх написав:
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:49
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
только зегодня зам-МО снова напомнила про "автоповестки" -- так что, похоже, закон будет чуть раньше
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:59
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Борислав Береза:
Людина з потужним військовим досвідом, с фаховою військовою підготовкою і неймовірними стратегічними навичками сказала, що не бачить потреби у мобілізації 500 000 українців до ЗСУ. І ця людина - Зеленський. Мова йде не про одночасну мобілізацію, а про мобілізацію протягом року. Все! Президент сказав своє слово. Це фактично вирок мобілізації. А те, що кажуть військові, то херня. Зеленському краще знати. І дуже влучно він сказав про гроші на зарплати. Де ж їх брати? Бо, якщо платити мобілізованим, то може не вистачити на Єдиний телемарафон і на виплати компаніям близьким до Шурми. А це вже серйозна проблема. Як колись сказав Володимир Олександрович "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги". Зараз, мабуть, так само.
Цікаво, чи порадить він готуватися до шашликів?
Вся надія на бусики незламності.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:11
stm написав:
ТЦК на сегодня не имеет права проверять основной документ у гражданина - воинский билет. В случае отсутствия такового выписывать повестку на постановку на учёт, но для этого нужно ещё и паспорт.
А в случае отсутствия паспорта задержать на трое суток до выяснения личности. А когда выяснится, то точно ли без паспорта никак? Но это всё с полицией, да.
Правда по факту с грозными предупреждениями, что все должны носить паспорта потому, что шпионы вокруг и патрули каждого беспаспортного задерживают до выяснения, всё же жизнь не сочетается. Недавно видел, как полиция останавливает проезжающих по улице потому, что им потребовались понятые. Первый же вопрос: паспорт с собой? Нет? Не подходишь, езжай дальше с богом.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:12
Schmit написав: Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Борислав Береза:
Людина з потужним військовим досвідом, с фаховою військовою підготовкою і неймовірними стратегічними навичками сказала, що не бачить потреби у мобілізації 500 000 українців до ЗСУ. І ця людина - Зеленський. Мова йде не про одночасну мобілізацію, а про мобілізацію протягом року. \\\
Вся надія на бусики незламності.
Если страна собирается уходить в глухую оборону -- пол ляма, наверное, таки не нужно?
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:18
konstantin kirovograd написав:
да все эти законы до одного места-можно писать и говорить сутками про 18,24,36 месяцев.То что вас отпкстят сразу через 24 или по окончанию войны нет никакой гарантии.После второй мировой в ссср отпускали через 2 года сержантов и некоторые рода войск.Можно привести пример олимпиады-80---когда тупо на год оставили всех срочников которые должны были идти на дембель
А після війни - який сенс тримати, скажімо, лям військових, а не наприклад 100К? Це ж все одно тягар на бюджет(хоч зарплати будуть голі, або ще і їх попідрізають)
konstantin kirovograd написав:
.И реально вы же сами прикрасно понимаете как можнео всем собраться и уйти так как 24 месяца.Моё мнение это просто хотят дать надежду пацанам.А как это реализуют не понятно.
Ну я ж там вище написав, що вже не так багато з 24міс... - але і нас/нашу демобілізацію можуть "розтягнути" на 3-6міс.(щоб мати час підготувати нам заміну. Хоч, трясця! Мали аж 22міс. на підготовку!)
Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
І тоді ще буде шанс, що все буде Україна!👍
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:20
moveton написав: stm написав:
ТЦК на сегодня не имеет права проверять основной документ у гражданина - воинский билет. В случае отсутствия такового выписывать повестку на постановку на учёт, но для этого нужно ещё и паспорт.
А в случае отсутствия паспорта задержать на трое суток до выяснения личности. А когда выяснится, то точно ли без паспорта никак? Но это всё с полицией, да.
Правда по факту с грозными предупреждениями, что все должны носить паспорта потому, что шпионы вокруг и патрули каждого беспаспортного задерживают до выяснения, всё же жизнь не сочетается. Недавно видел, как полиция останавливает проезжающих по улице потому, что им потребовались понятые. Первый же вопрос: паспорт с собой? Нет? Не подходишь, езжай дальше с богом.
Полиция в случае нарушения общественного порядка. Побег от ТЦК не является таковым. ТЦК лишили инструмента влияния, точнее его никогда и не было, поэтому эта лабуда. Но, опять же лабуда идиотизма: полный цикл с изъятием телефона и отловом в бусик за один день - это идиотизм. Более того вся лабуда без видеофиксации лицом при исполнении. На сегодня ТЦК - это милиция времён Януковича, а надо что бы реформированная полиция при исполнении проф.обязанностей была. И проф.обязанности это не 6 ТЦКшников бегут на отлов одного человека, кого поймали в бусик тот и выиграл приз полного цикла за 1 день с изъятием телефона...
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:30
Успіх написав:
Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
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