Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону? (давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні. ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових? Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них? Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))
andrijk777 написав:У вас якийсь нуже низький ККД амбалів - всього 0,5 ухилянта в місяць. Думаю ефективність амбалів в рази вища.
вони ж ходять натовпом по 10 чоловік це раз, а друге це те що частина по дорозі на полігон відкупиться / втече / виявиться заброньованим чи з правом на відстрочку. Плюс бусицікація ефективна тілька на околицях або в селах, де нема натовпу з камерами Та й кількість тих кого можна кинути в бус з кожним днем зменшується. Залишаться одні сини будівельника тоді що? )))
Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією. і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
Що за істерикі? В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо. Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця
andrijk777 написав:Думаю ефективність амбалів в рази вища.
Ні Спроби змусити - по суті були і є неефективними. той самий кейс гетьманцева по тютюну що я приводив 2019 рік - 6% в тіні 2020 рік - 16,5% в тіні 2021 рік - 19,9% в тіні 2022 рік - 22 % в тіні Щороку правила торгівлі затискались.... 1% в тіні = 1 млрд грн втрати податків Як бачите - чим сильніше тиснуть - тим більше втрачають.. Правда обєми надходжень до Бюджету ростуть..але це виключно тому що в Держави ще є такий важіль як ціна.. Ясно що у випадку коли 70% від ціни товару становлять податки То у випадку зростання ціни на 50% і збільшенні тіньового ринку на 15% - Держава все одно отримує +20%... Але цей плюс йде на збільшення виплат силовому апарату...от і виходить всім жити стало гірше , тіньова частка зросла,справедливості поменшало.. Заходимо на наступний виток СИЛОВОГО посилення БОРОТЬБИ з корупцією по вимогам 73% виборців.
Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією. і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
Що за істерикі? В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо. Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця
не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками
Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону? (давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні. ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових? Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них? Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))
Невже Ви досі не побачили основний принцип в нашому суспільстві?)) Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).
Відкриваєте у гуглі прес-конференцію двох найвищих посадових восіб. І уважно рахуєте скільки разів і як переконливо озвучувалася ота необхідність у поллямів. Про які самі ж і говорили Верховному *у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.* https://suspilne.media/643164-zelenskij ... bilizacii/
Тільки з рахунку не збийтесь. Згоден, що це не обов'язок і функції військових. Тому жодної провини або відповідальності за це на них нема. І виходить така ситуація -- ніхто не відповідальний. За те, що не робиться справа.
Хоча є. За офіційними законами одні. За неофіційними другі.
Хто ж буде робити ставку на тих, хто на себе сам не робить?!
konstantin kirovograd написав:не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками
вам то вже 60+ і таких пенсів як ви тут багато, постійно пропонують здаватись, бо в совку іноді не вішали і була інколи ковбаса по 2.20. А хто вам сказав, що я не приймаю участь в захисті Батьківщини? Самі вигадали і понеслось?
somilitark написав:В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі)))
Что характерно: про такое мечтать есть кому, а про "новый закон" тоже про мобилизацию, который даёт бронь, если зарплата выше чем сколько-то (не фантастически много), никто не напоминает. Впрочем, соглашусь: данные об этой брони тоже должны будут попасть в ЛК призывника, поэтому без обновления не обойдётся.