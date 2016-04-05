RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6425642664276428>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:45

Цугцванг?

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)

Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.

Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових?
Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них?
Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:54

  Letusrock написав:щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.

У вас якийсь нуже низький ККД амбалів - всього 0,5 ухилянта в місяць. :D :D :D
Думаю ефективність амбалів в рази вища.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5139
З нами з: 11.11.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:У вас якийсь нуже низький ККД амбалів - всього 0,5 ухилянта в місяць.
Думаю ефективність амбалів в рази вища.


вони ж ходять натовпом по 10 чоловік це раз, а друге це те що частина по дорозі на полігон відкупиться / втече / виявиться заброньованим чи з правом на відстрочку.
Плюс бусицікація ефективна тілька на околицях або в селах, де нема натовпу з камерами
Та й кількість тих кого можна кинути в бус з кожним днем зменшується.
Залишаться одні сини будівельника тоді що? )))
Letusrock
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:44

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...


щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів

Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців :lol:
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця 8)
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12864
З нами з: 30.12.09
Подякував: 654 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:46

  Letusrock написав:Залишаться одні сини будівельника тоді що? )))

Прийдеться вийти вам зі схрону, або попросять вийти вже буряти чи кадирівці((((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12864
З нами з: 30.12.09
Подякував: 654 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:47

  andrijk777 написав:Думаю ефективність амбалів в рази вища.
Ні
Спроби змусити - по суті були і є неефективними.
той самий кейс гетьманцева по тютюну що я приводив
2019 рік - 6% в тіні
2020 рік - 16,5% в тіні
2021 рік - 19,9% в тіні
2022 рік - 22 % в тіні
Щороку правила торгівлі затискались....
1% в тіні = 1 млрд грн втрати податків
Як бачите - чим сильніше тиснуть - тим більше втрачають..
Правда обєми надходжень до Бюджету ростуть..але це виключно тому що в Держави ще є такий важіль як ціна..
Ясно що у випадку коли 70% від ціни товару становлять податки
То у випадку зростання ціни на 50% і збільшенні тіньового ринку на 15% - Держава все одно отримує +20%...
Але цей плюс йде на збільшення виплат силовому апарату...от і виходить
всім жити стало гірше , тіньова частка зросла,справедливості поменшало..
Заходимо на наступний виток СИЛОВОГО посилення БОРОТЬБИ з корупцією по вимогам 73% виборців.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27029
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:59

  somilitark написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...


щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів

Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців :lol:
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця 8)

не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 20.01.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:02

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?
(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)

Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.

Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових?
Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них?
Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))

Невже Ви досі не побачили основний принцип в нашому суспільстві?))
Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).

Відкриваєте у гуглі прес-конференцію двох найвищих посадових восіб.
І уважно рахуєте скільки разів і як переконливо озвучувалася ота необхідність у поллямів.
Про які самі ж і говорили Верховному *у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.*
https://suspilne.media/643164-zelenskij ... bilizacii/

Тільки з рахунку не збийтесь.
Згоден, що це не обов'язок і функції військових. Тому жодної провини або відповідальності за це на них нема.
І виходить така ситуація -- ніхто не відповідальний. За те, що не робиться справа.

Хоча є.
За офіційними законами одні.
За неофіційними другі.

Хто ж буде робити ставку на тих, хто на себе сам не робить?!
detroytred
 
Повідомлень: 27677
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:05

  konstantin kirovograd написав:не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками

вам то вже 60+ і таких пенсів як ви тут багато, постійно пропонують здаватись, бо в совку іноді не вішали і була інколи ковбаса по 2.20.
А хто вам сказав, що я не приймаю участь в захисті Батьківщини?
Самі вигадали і понеслось? :?:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12864
З нами з: 30.12.09
Подякував: 654 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:07

  somilitark написав:В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі)))

Что характерно: про такое мечтать есть кому, а про "новый закон" тоже про мобилизацию, который даёт бронь, если зарплата выше чем сколько-то (не фантастически много), никто не напоминает. Впрочем, соглашусь: данные об этой брони тоже должны будут попасть в ЛК призывника, поэтому без обновления не обойдётся.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4086
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6425642664276428>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 164607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 553230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 21752
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1654)
22.01.2024 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.