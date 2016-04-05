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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6425642664276428
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:12

  moveton написав:
  somilitark написав:В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі)))

Что характерно: про такое мечтать есть кому, а про "новый закон" тоже про мобилизацию, который даёт бронь, если зарплата выше чем сколько-то (не фантастически много), никто не напоминает.

Так головні персонажі, які волають голосніше всіх: пора здаватись різними словами, дуже крєпко наполягають на дотриманні законності і конституційності в країні, так що влада прислухалась до ваших потуг, фактично відкуп за гроші аморален і не конституційний, вас почули, кидайте капелюхи в повітря, ви перемогли в нелегкій битві за свої права!
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:20

  somilitark написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...


щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів

Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців :lol:
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця 8)

А щооооо заважає вже зараз з поліцією? От що?
І чому загроза втрати майна від конфіскації бурятами вже зараз не спонукає ухилянтів?

Дорослішати -- це розуміти, що ніякі записи у законах не в стані радикально змінити ситуацію, яка вже є.
Тільки прямі примусові дії...

Вся сіль очікуваного рішення стосовно мобілізації була у легітимізації примусу. І не для поліції, а для тих, кому це самим потрібно - для військових.
А про нього навіть ніхто і не заікнувся.

Дуже!!! не впевнений, що примус можна реалізувати або що не буде від нього ще гірших наслідків, але це єдиний дієвий інструмент, який залишається для поточної ситуації -- коли вмотивовані вже у війську, а у інших мотивація не росте.

Імхо. Краще б вже почали з більш простого -- з забезпечення військових автівками та іншої технікою, фінансуванням їх потреб за рахунок заощаджень населення. Непопулярними методами.

А так одразу починати з людей...
Тому і на бумазі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:24

  Letusrock написав:Залишаться одні сини будівельника тоді що? )))

Ну-ну, не згущайте краски. Синам будівельника ще 3-5 років нічого не загрожує. Є ще кого брати і без них.
Потрібно удосконалювати бусифікацію! Можна прям методичку розробити - "Методи бусифікації і їх ефективність".
Я ось пропоную новий метод - під'їзна бусифікація: Заходять три амбали в під'їзд і усіх хто виходить/заходить з під'їзду - в бус.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:34

  detroytred написав:Вся сіль очікуваного рішення стосовно мобілізації була у легітимізації примусу. І не для поліції, а для тих, кому це самим потрібно - для військових.
А про нього навіть ніхто і не заікнувся.

Дуже!!! не впевнений, що примус можна реалізувати або що не буде від нього ще гірших наслідків, але це єдиний дієвий інструмент, який залишається для поточної ситуації -- коли вмотивовані вже у війську, а у інших мотивація не росте.

Імхо. Краще б вже почали з більш простого -- з забезпечення військових автівками та іншої технікою, фінансуванням їх потреб за рахунок заощаджень населення. Непопулярними методами.

А так одразу починати з людей...
Тому і на бумазі.

У вас як завжди якесь несв'язне і не логічне словоблудіє.
Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз? Надрукувати? Тим паче більшість стають дуже мотивованими, коли розуміють, що вже зловили і діватись нікуди, завжди добровольців для такої масштабної війни недостатньо, чому вам постійно треба пояснювати 1+1?
Частинам не вистачає людей і зброї, а ви кажете нехай куплять їм автівки за рахунок людей, ви застрягли в совку? При чому тут автівки і заощадження громадян? Зараз який рік? 1980-й? Нам треба зброя, а ви знову ставите наголос не зрозуміло на що, но точно навіть не на другорядне.
Чому ви, професійний військовий нормального призовного віку по цивільному законодавству не мотивований? Грієте диван і крапка?
Ви повинні бути самим мотивованим, але ніт, щось вам заважає, може саме такого примусу?(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:42

  somilitark написав:У вас як завжди якесь несв'язне і не логічне словоблудіє.
Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз? Надрукувати? Тим паче більшість стають дуже мотивованими, коли розуміють, що вже зловили і діватись нікуди, завжди добровольців для такої масштабної війни недостатньо, чому вам постійно треба пояснювати 1+1?
Частинам не вистачає людей і зброї, а ви кажете нехай куплять їм автівки за рахунок людей, ви застрягли в совку? При чому тут автівки і заощадження громадян? Зараз який рік? 1980-й? Нам треба зброя, а ви знову ставите наголос не зрозуміло на що, но точно навіть не на другорядне.
Чому ви, професійний військовий нормального призовного віку по цивільному законодавству не мотивований? Грієте диван і крапка?
Ви повинні бути самим мотивованим, але ніт, щось вам заважає, може саме такого примусу?(((

Словоблудіє - це оцей ваш запис.

Спробуйте відштовхуватися від фактів.
А факти говорять, що військові постійно прохають населення скидатися на дрони і т.д., їздять на завдання на ху..х автівках, в тому числі і в тилу по службових справах.

Мотивація не залежить від законодавства. Що сказати цим хотіли-то?
За себе я вже, мінімум, тричі пояснював. Скоріше більше разів. Вчергове спеціально ще й для вас не буду. Схочете, знайдете самі.
Фронту потрібні саме такі, як ви!
Рядові вмотивовані дивано-патріоти. Але ви чомусь не на фронті.
Чому? Чекаю відповіді.

Якщо вам не зрозуміло на чому я роблю наголос, то це не є підставою для переходу на особистості та хамити, оцінюючи мої думки словоблудієм. І постійно пояснювати мені будь-що (1+1) я від вас не вимагав, щоб ставити це мені у претензію.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:51

  detroytred написав:
  somilitark написав:У вас як завжди якесь несв'язне і не логічне словоблудіє.
Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз? Надрукувати? Тим паче більшість стають дуже мотивованими, коли розуміють, що вже зловили і діватись нікуди, завжди добровольців для такої масштабної війни недостатньо, чому вам постійно треба пояснювати 1+1?
Частинам не вистачає людей і зброї, а ви кажете нехай куплять їм автівки за рахунок людей, ви застрягли в совку? При чому тут автівки і заощадження громадян? Зараз який рік? 1980-й? Нам треба зброя, а ви знову ставите наголос не зрозуміло на що, но точно навіть не на другорядне.
Чому ви, професійний військовий нормального призовного віку по цивільному законодавству не мотивований? Грієте диван і крапка?
Ви повинні бути самим мотивованим, але ніт, щось вам заважає, може саме такого примусу?(((

Словоблудіє - це оцей ваш запис.

Спробуйте відштовхуватися від фактів.
А факти говорять, що військові постійно прохають населення скидатися на дрони і т.д., їздять на завдання на ху..х автівках, в тому числі і в тилу по службових справах.

Мотивація не залежить від законодавства. Що сказати цим хотіли-то?
За себе я вже, мінімум, тричі пояснював. Скоріше більше разів. Вчергове спеціально ще й для вас не буду. Схочете, знайдете самі.
Фронту потрібні саме такі, як ви!
Рядові вмотивовані з дивану патріоти. Але ви чомусь не на фронті.
Чому? Чекаю відповіді.

Почну з останнього питання, я там де треба ДЕРЖАВІ, а ось професійний військовий зробив у штани і ліпить навіть не горбатого, а паралізованого.
То що просять військові, то відносно військових потреб займає лічені відсотки і в більшості це якійсь приватні питання для душі, а не для фронта, скоріше для кращого побуту, а не для бойових дій.
Так що виходить про мотивацію? Її немає і не буде, то пора здаватись? Бо буде гірше, якщо посилять каральні заходи при мобілізації? З ваших слів так виходить, бо чашу грааля у вигляді тотальної мотивації важко знайти, яку ви десь теж загубили навіть даючи присягу ДЕРЖАВІ, то все, пора зливати воду, здатись ворогу буде "розумніше?"
somilitark
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  #<1 ... 6425642664276428
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