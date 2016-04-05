Додано: Пон 22 січ, 2024 20:07

somilitark написав: Почну з останнього питання, я там де треба ДЕРЖАВІ, а ось професійний військовий зробив у штани і ліпить навіть не горбатого, а паралізованого.

То що просять військові, то відносно військових потреб займає лічені відсотки і в більшості це якійсь приватні питання для душі, а не для фронта, скоріше для кращого побуту, а не для бойових дій.

Так що виходить про мотивацію? Її немає і не буде, то пора здаватись? Бо буде гірше, якщо посилять каральні заходи при мобілізації? З ваших слів так виходить, бо чашу грааля у вигляді тотальної мотивації важко знайти, яку ви десь теж загубили навіть даючи присягу ДЕРЖАВІ, то все, пора зливати воду, здатись ворогу буде "розумніше?" Почну з останнього питання, я там де треба ДЕРЖАВІ, а ось професійний військовий зробив у штани і ліпить навіть не горбатого, а паралізованого.То що просять військові, то відносно військових потреб займає лічені відсотки і в більшості це якійсь приватні питання для душі, а не для фронта, скоріше для кращого побуту, а не для бойових дій.Так що виходить про мотивацію? Її немає і не буде, то пора здаватись? Бо буде гірше, якщо посилять каральні заходи при мобілізації? З ваших слів так виходить, бо чашу грааля у вигляді тотальної мотивації важко знайти, яку ви десь теж загубили навіть даючи присягу ДЕРЖАВІ, то все, пора зливати воду, здатись ворогу буде "розумніше?"

Паралізованого та горбатого ліпите ви. Бо у вашій же логіці -- я теж саме там, де треба державі. Мій призов на службу визначають саме державні посадовці.Дрони, вкрай необхідні дрони -- це "приватні питання для душі, а не для фронта, скоріше для кращого побуту, а не для бойових дій"?А також авто.Ще раз перечитайте моє повідомлення, а потім скажіть де там підстави для ваших оцих "то все, пора зливати воду, здатись ворогу буде "розумніше?"Присязі, яку давав, я не зраджував, то до чого тут її згадування?Перечитайте текст присяги, кому саме вона дається.Порядок захисту української держави визначаться ким і чим?Ну точно не вами, щоб стверджувати, що я щось загубив.Не треба вигадувати. Зі стелі.Хочеться. Але не треба.З.и. зробити у штани - це одночасно ліпити ваші постулати, а на питання чому не на фронті -- *я там де треба ДЕРЖАВІ*.В мене мотивації нема, я піду по обов'язку призову, а от у вас -- повні штані... на дивані.