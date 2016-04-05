Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією. і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
Що за істерикі? В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо. Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 22 січ, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав: quote="5676850:Успіх"]Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця... /quote]
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією. і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
Що за істерикі? В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо. Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця
А щооооо заважає вже зараз з поліцією? От що? І чому загроза втрати майна від конфіскації бурятами вже зараз не спонукає ухилянтів?
Дорослішати -- це розуміти, що ніякі записи у законах не в стані радикально змінити ситуацію, яка вже є. Тільки прямі примусові дії...
Вся сіль очікуваного рішення стосовно мобілізації була у легітимізації примусу. І не для поліції, а для тих, кому це самим потрібно - для військових. А про нього навіть ніхто і не заікнувся.
Дуже!!! не впевнений, що примус можна реалізувати або що не буде від нього ще гірших наслідків, але це єдиний дієвий інструмент, який залишається для поточної ситуації -- коли вмотивовані вже у війську, а у інших мотивація не росте.
Імхо. Краще б вже почали з більш простого -- з забезпечення військових автівками та іншої технікою, фінансуванням їх потреб за рахунок заощаджень населення. Непопулярними методами.
А так одразу починати з людей... Тому і на бумазі.
Земля. Нерухомість. І рухомість теж...
От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.
Але ж є багато всякого привабливого... Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села. Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...
Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати. Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.
Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює . Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно . Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює . Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно . Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
somilitark написав:В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо. Так що пора дорослішати
Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює . Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно . Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути
Дюрі-бачі написав:Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні. ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових? Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них? Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))
Невже Ви досі не побачили основний принцип в нашому суспільстві?)) Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).
Відкриваєте у гуглі прес-конференцію двох найвищих посадових восіб. І уважно рахуєте скільки разів і як переконливо озвучувалася ота необхідність у поллямів. Про які самі ж і говорили Верховному *у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.* https://suspilne.media/643164-zelenskij ... bilizacii/
Тільки з рахунку не збийтесь. Згоден, що це не обов'язок і функції військових. Тому жодної провини або відповідальності за це на них нема. І виходить така ситуація -- ніхто не відповідальний. За те, що не робиться справа.
Хоча є. За офіційними законами одні. За неофіційними другі.
Хто ж буде робити ставку на тих, хто на себе сам не робить?!
Як колись давно в одній львівській ІТ фірмі мені менеджер казав: "Тобі треба, іди і кОпай того слід". Хоча треба воно не мені, а "проекту", клієнту, фірмі.
Думаю така сама система і в армії: камандір дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.
А чуть що, то виконавець на самому низу буде крайній: "бо не був достатньо втягнутий", "не проявив заінтересованість, а ми йому дали цінну вказівку - тобі треба ти і кОпай". А менеджери там всі свої, кум на куму сидить і свояком поганяє.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 січ, 2024 20:59, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює . Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно . Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути
.
А на презедента можно? Перевірити і памацать? Єта не законно , даже жириновский подтвердит
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 22 січ, 2024 21:03, всього редагувалось 2 разів.