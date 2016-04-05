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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64276428642964306431>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:17

  somilitark написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...


щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів

Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців :lol:
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця 8)


Давайте я Вас обійму... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:19

Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 22 січ, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:36

  detroytred написав:
  somilitark написав:
  Letusrock написав:
quote="5676850:Успіх"]Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
/quote]

щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів

Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців :lol:
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця 8)

А щооооо заважає вже зараз з поліцією? От що?
І чому загроза втрати майна від конфіскації бурятами вже зараз не спонукає ухилянтів?

Дорослішати -- це розуміти, що ніякі записи у законах не в стані радикально змінити ситуацію, яка вже є.
Тільки прямі примусові дії...

Вся сіль очікуваного рішення стосовно мобілізації була у легітимізації примусу. І не для поліції, а для тих, кому це самим потрібно - для військових.
А про нього навіть ніхто і не заікнувся.

Дуже!!! не впевнений, що примус можна реалізувати або що не буде від нього ще гірших наслідків, але це єдиний дієвий інструмент, який залишається для поточної ситуації -- коли вмотивовані вже у війську, а у інших мотивація не росте.

Імхо. Краще б вже почали з більш простого -- з забезпечення військових автівками та іншої технікою, фінансуванням їх потреб за рахунок заощаджень населення. Непопулярними методами.

А так одразу починати з людей...
Тому і на бумазі.


Земля. Нерухомість. І рухомість теж...

От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.

Але ж є багато всякого привабливого...
Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.
Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...

Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.
Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:39

А чим в плані мобілізації, депутати , можновладці , президент, відрізняються від пересічного громадянина держави Україна?
Чьому мене сьогодні в окоп а Зе і слуг колись в майбутьньому?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:44

  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?



Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .

Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:46

  холява написав:
  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?



Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .

Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .

Та ні , тут Вас понесло
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:51

неСолодке життя ухилянтів))

  somilitark написав:В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати

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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53

  холява написав:
  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?



Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .

    Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути
.

А на презедента можно?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53

Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.

Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових?
Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них?
Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))

Невже Ви досі не побачили основний принцип в нашому суспільстві?))
Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).

Відкриваєте у гуглі прес-конференцію двох найвищих посадових восіб.
І уважно рахуєте скільки разів і як переконливо озвучувалася ота необхідність у поллямів.
Про які самі ж і говорили Верховному *у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.*
https://suspilne.media/643164-zelenskij ... bilizacii/

Тільки з рахунку не збийтесь.
Згоден, що це не обов'язок і функції військових. Тому жодної провини або відповідальності за це на них нема.
І виходить така ситуація -- ніхто не відповідальний. За те, що не робиться справа.

Хоча є.
За офіційними законами одні.
За неофіційними другі.

Хто ж буде робити ставку на тих, хто на себе сам не робить?!

Як колись давно в одній львівській ІТ фірмі мені менеджер казав:
"Тобі треба, іди і кОпай того слід".
Хоча треба воно не мені, а "проекту", клієнту, фірмі.

Думаю така сама система і в армії: камандір дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.

А чуть що, то виконавець на самому низу буде крайній: "бо не був достатньо втягнутий", "не проявив заінтересованість, а ми йому дали цінну вказівку - тобі треба ти і кОпай". А менеджери там всі свої, кум на куму сидить і свояком поганяє.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 січ, 2024 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:54

  холява написав:
  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?



Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .

    Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути
.

А на презедента можно?
Перевірити і памацать?
Єта не законно , даже жириновский подтвердит
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 22 січ, 2024 21:03, всього редагувалось 2 разів.
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