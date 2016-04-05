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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 січ, 2024 20:54
somilitark написав:
Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?
Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють.
А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв, як пропонував Кривонос, а не відшивати.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:00
холява написав: Vadim_ написав:
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами
чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
Себе самого посадити ? Пан Холяво , ви не 95
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:01
Vadim_ написав: холява написав: Vadim_ написав:
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами
чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути
.
А на презедента можно?
Перевірити і памацать?
Цікаво , а ви то що випиваєте, на якому пральному порошку настаіваєте з хлором чи ні ?
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:02
Vadim_ написав:
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами
чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Щоб в чергове не писати довгі тексти:
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:03
Schmit написав: somilitark написав:
Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?
Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють. А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв,
як пропонував Кривонос, а не відшивати.
Все це так, правильно.
Але то ми думаємо "заднім числом".
А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ!
Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?
Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи!
Що не за того проголосували...
Що треба було так робити, або так...
ЗАБУДЬТЕ!
Запийте холодною водою!
Думайте про ТЕПЕР і про майбутнє!
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:08
Bobua написав:
Земля. Нерухомість. І рухомість теж...
От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.
Але ж є багато всякого привабливого...
Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.
Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...
Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.
Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.
Да оминуть це, ухилянти, оминуть.
Я ж цю думку, що навіть існуючих законів цілком достатньо для проведення мобілізації не сам второпав. А прочитав у розумної людини. Вже не пам'ятаю, може і всл.
За частку отого майна "домовляться", якщо не з ТЦК, то з поліцією, якщо не з поліцією, то з суддею. І все.
Це ті, хто не перепише або ще якось захиститься. Або не піде за частку майна в броньовики... Туди, де треба державі.
А у тих, в кого нема або незначно є цього майна, то і арештовувати нічого.
Це не дасть ні суттєвих! результатів, ні користі. Це для галочки.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:14
somilitark написав: Letusrock написав: Успіх написав:
Тож кажу, що треба починати з березня по 50К замінювати щомісяця...
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця
і зразу в ЄС/НАТО, як тільки приймуть закони "16 січня"
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:16
moveton написав: somilitark написав:
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі)))
Что характерно: про такое мечтать есть кому, а про "новый закон" тоже про мобилизацию, который даёт бронь, если зарплата выше чем сколько-то (не фантастически много), никто не напоминает. Впрочем, соглашусь: данные об этой брони тоже должны будут попасть в ЛК призывника, поэтому без обновления не обойдётся.
шарікови: відняти і поділити
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:19
detroytred написав: somilitark написав: Letusrock написав:
щоб наловити 50к щомісяця потрібно щоб 100к амбалів з тцк та поліції цілодобово займались бусифікацією.
і то чим більше зажимати і лякати "лопатами до останнього" тим більше будуть по дорозі на полігон стрибати з поїздів
Що за істерикі?
В новому законі про мобілізацію усіх зобов'яжуть або з'явитися до ТЦК, або оновити дані в Дії, в особистому кабінеті призовника, ніхто вже ловити активно фізично не буде, усі прийдете самі))) А потім вже в ТЦК відповідальні особи будуть ліниво вибирати кого брати одразу, а кому дати ще погуляти пару місяців
Якщо не прийдете в зазначений термін, а це буде на протязі 2-го кварталу 2024-го, то будуть застосовуватися жорсткі санкції, спочатку штрафи, до 200 000 грн, далі арешт майна у власності, а потім вже розшук поліцією, якщо попередніх заходів буде недостатньо.
Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця
А щооооо заважає вже зараз з поліцією? От що?
І чому загроза втрати майна від конфіскації бурятами вже зараз не спонукає ухилянтів?
Дорослішати -- це розуміти, що ніякі записи у законах не в стані радикально змінити ситуацію, яка вже є.
Тільки прямі примусові дії...
Вся сіль очікуваного рішення стосовно мобілізації була у легітимізації примусу. І не для поліції, а для тих, кому це самим потрібно - для військових.
А про нього навіть ніхто і не заікнувся.
Дуже!!! не впевнений, що примус можна реалізувати або що не буде від нього ще гірших наслідків, але це єдиний дієвий інструмент, який залишається для поточної ситуації -- коли вмотивовані вже у війську, а у інших мотивація не росте.
Імхо. Краще б вже почали з більш простого -- з забезпечення військових автівками та іншої технікою, фінансуванням їх потреб за рахунок заощаджень населення. Непопулярними методами.
А так одразу починати з людей...
Тому і на бумазі.
для початку об"явити війну і перейти "на воєнні рейки", але як пишуть тут про владу застосування нею Конституції/Законів: "тут читать, а тут рибу заворачивать"
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:21
Бетон написав:
Мазепе дом сожгли, но ничего страшного.
Не розхитуйте човен. Не на часі.
Когда через 2 года заберут всех оставшихся злорадствующих здесь, увидеть бы выражение их лиц. Жаль, не получится, нас уже не будет
Да, в свете последних событий с расследователями-журналистами, думаю жирная свинья-исполнитель при должности сидит в Киевской области. Мазепа ИМХО знает заказчика, ну или хотя бы может назвать кто на пальцах одной руки, но не будет.
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