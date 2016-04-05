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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6428642964306431
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:22

  flyman написав:дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.

Є ще гірша ситуація.
Коли тобі для виконання своїх посадових обов'язків потрібна команда начальника. Тобі потрібна, не йому, а тобі.
А він її не дає.
Бо це тобі потрібно, а не йому.
І відповідальність за невиконані свої обов'язки будеш нести саме ти, а не він.

Так ситуація: він не дає навіть наказу (вже не говорячи про забезпечення, організацію, підстав щоб інші робили, допомагали і т.д.), а ти роби, як хош. Бо це тобі потрібно.

Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.
Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:24

  Bobua написав:Земля. Нерухомість. І рухомість теж...

От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.

Але ж є багато всякого привабливого...
Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.
Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...

Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.
Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.

Нагадайте історію, продрозверстка до чи після того, як розкуркулили кулаків?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:28

  Успіх написав:Все це так, правильно.
Але то ми думаємо "заднім числом".
А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ!
Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?

Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи!
Що не за того проголосували...
Що треба було так робити, або так...
ЗАБУДЬТЕ!
Запийте холодною водою!

Думайте про ТЕПЕР і про майбутнє!

Ти що думав коли тут випригував з штанців розказуючи які ти бачив сни на Новий Рік 2019?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:33

Перенесу це сюди...

  Игорь Алексеевич написав:Войны должны быть профи, а значит нужно обучать не месяц, а проходить все тесты и обучение минимум 6 мес и более.
Профукали/прокакали майже 2р. - як та стрикоза "лєто красноє пропєла..."©
Тож, це не варіант на моменті.
  Игорь Алексеевич написав:А так иногда показывают мужиков 55 и более лет. Но какой из него современный воин
Так от - "такі"☝️ воїни (45-55+) вже майже 23міс на фронті - тобто, ще й виснажені/втомлені...
Тобто - продовжувати воювати такими воїнами "вкрай небезпечно"(ризик прориву фронту)

Тож, які є ще варіанти?
  Игорь Алексеевич написав:А вояка с него сейчас - 0%КПД
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:34

  Бетон написав:Мазепе дом сожгли, но ничего страшного.
Не розхитуйте човен. Не на часі.

Когда через 2 года заберут всех оставшихся злорадствующих здесь, увидеть бы выражение их лиц. Жаль, не получится, нас уже не будет

Шо там, знову політичні репресії?)))
Фіалі приготуватися?)
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