Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює . Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно . Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
Дюрі-бачі написав:Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні. ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових? Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них? Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))
Невже Ви досі не побачили основний принцип в нашому суспільстві?)) Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).
Відкриваєте у гуглі прес-конференцію двох найвищих посадових восіб. І уважно рахуєте скільки разів і як переконливо озвучувалася ота необхідність у поллямів. Про які самі ж і говорили Верховному *у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.* https://suspilne.media/643164-zelenskij ... bilizacii/
Тільки з рахунку не збийтесь. Згоден, що це не обов'язок і функції військових. Тому жодної провини або відповідальності за це на них нема. І виходить така ситуація -- ніхто не відповідальний. За те, що не робиться справа.
Хоча є. За офіційними законами одні. За неофіційними другі.
Хто ж буде робити ставку на тих, хто на себе сам не робить?!
Як колись давно в одній львівській ІТ фірмі мені менеджер казав: "Тобі треба, іди і кОпай того слід". Хоча треба воно не мені, а "проекту", клієнту, фірмі.
Думаю така сама система і в армії: камандір дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.
А чуть що, то виконавець на самому низу буде крайній: "бо не був достатньо втягнутий", "не проявив заінтересованість, а ми йому дали цінну вказівку - тобі треба ти і кОпай". А менеджери там всі свої, кум на куму сидить і свояком поганяє.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 січ, 2024 20:59, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?
Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють. А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв, як пропонував Кривонос, а не відшивати.
somilitark написав:Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?
Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють. А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв, як пропонував Кривонос, а не відшивати.
Все це так, правильно. Але то ми думаємо "заднім числом". А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ! Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?
Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи! Що не за того проголосували... Що треба було так робити, або так... ЗАБУДЬТЕ! Запийте холодною водою!
Bobua написав: Земля. Нерухомість. І рухомість теж...
От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.
Але ж є багато всякого привабливого... Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села. Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...
Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати. Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.
Да оминуть це, ухилянти, оминуть.
Я ж цю думку, що навіть існуючих законів цілком достатньо для проведення мобілізації не сам второпав. А прочитав у розумної людини. Вже не пам'ятаю, може і всл.
За частку отого майна "домовляться", якщо не з ТЦК, то з поліцією, якщо не з поліцією, то з суддею. І все. Це ті, хто не перепише або ще якось захиститься. Або не піде за частку майна в броньовики... Туди, де треба державі. А у тих, в кого нема або незначно є цього майна, то і арештовувати нічого.
Це не дасть ні суттєвих! результатів, ні користі. Це для галочки.
Бетон написав:Мазепе дом сожгли, но ничего страшного. Не розхитуйте човен. Не на часі.
Когда через 2 года заберут всех оставшихся злорадствующих здесь, увидеть бы выражение их лиц. Жаль, не получится, нас уже не будет
Да, в свете последних событий с расследователями-журналистами, думаю жирная свинья-исполнитель при должности сидит в Киевской области. Мазепа ИМХО знает заказчика, ну или хотя бы может назвать кто на пальцах одной руки, но не будет.
flyman написав:дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.
Є ще гірша ситуація. Коли тобі для виконання своїх посадових обов'язків потрібна команда начальника. Тобі потрібна, не йому, а тобі. А він її не дає. Бо це тобі потрібно, а не йому. І відповідальність за невиконані свої обов'язки будеш нести саме ти, а не він.
Так ситуація: він не дає навіть наказу (вже не говорячи про забезпечення, організацію, підстав щоб інші робили, допомагали і т.д.), а ти роби, як хош. Бо це тобі потрібно.
Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником. Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.
flyman написав:дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.
Є ще гірша ситуація. Коли тобі для виконання своїх посадових обов'язків потрібна команда начальника. Тобі потрібна, не йому, а тобі. А він її не дає. Бо це тобі потрібно, а не йому. І відповідальність за невиконані свої обов'язки будеш нести саме ти, а не він.
Так ситуація: він не дає навіть наказу (вже не говорячи про забезпечення, організацію, підстав щоб інші робили, допомагали і т.д.), а ти роби, як хош. Бо це тобі потрібно.
Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником. Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.