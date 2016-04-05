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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6427642864296430>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:44

  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?



Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .

Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53

Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.
ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.

Тобто, він не бачить потреби у підтриманні свого рейтингу від військових?
Я правильно розумію, що ухилянтів в рази більше військових і він робить ставку на них?
Так вони вже теж зашугані і не допоможуть його рейтингу))

Невже Ви досі не побачили основний принцип в нашому суспільстві?))
Тобі треба, то ти і роби (вимагай, добивайся).

Відкриваєте у гуглі прес-конференцію двох найвищих посадових восіб.
І уважно рахуєте скільки разів і як переконливо озвучувалася ота необхідність у поллямів.
Про які самі ж і говорили Верховному *у ході обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.*
https://suspilne.media/643164-zelenskij ... bilizacii/

Тільки з рахунку не збийтесь.
Згоден, що це не обов'язок і функції військових. Тому жодної провини або відповідальності за це на них нема.
І виходить така ситуація -- ніхто не відповідальний. За те, що не робиться справа.

Хоча є.
За офіційними законами одні.
За неофіційними другі.

Хто ж буде робити ставку на тих, хто на себе сам не робить?!

Як колись давно в одній львівській ІТ фірмі мені менеджер казав:
"Тобі треба, іди і кОпай того слід".
Хоча треба воно не мені, а "проекту", клієнту, фірмі.

Думаю така сама система і в армії: камандір дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.

А чуть що, то виконавець на самому низу буде крайній: "бо не був достатньо втягнутий", "не проявив заінтересованість, а ми йому дали цінну вказівку - тобі треба ти і кОпай". А менеджери там всі свої, кум на куму сидить і свояком поганяє.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 січ, 2024 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:54

  somilitark написав:Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?

Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють.
А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв, як пропонував Кривонос, а не відшивати.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:03

Думаємо тільки про майбутнє! Спогади лише руйнують!

  Schmit написав:
  somilitark написав:Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?

Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють.
А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв, як пропонував Кривонос, а не відшивати.

Все це так, правильно.
Але то ми думаємо "заднім числом".
А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ!
Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?

Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи!
Що не за того проголосували...
Що треба було так робити, або так...
ЗАБУДЬТЕ!
Запийте холодною водою!

Думайте про ТЕПЕР і про майбутнє!
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:08

  Bobua написав:
Земля. Нерухомість. І рухомість теж...

От нема в країні грошей на привабливі, ринкові зарплати на фронті. Зрозуміло. “копі зет”.

Але ж є багато всякого привабливого...
Якщо якийсь чоловік вже 23міс не зміг дійти у тецека -- то наразі потрібен закон, що пора арештовувати його майно. Як хтось живе -- виселяти в села.
Бо якщо він не воює за своє майно, отже воно йому не надто й потрібне...

Не повинні ухилянти володіти майном, яке вони відмовились захищати.
Дати місяць на роздуми, остаточна відмова -- і па-па.

Да оминуть це, ухилянти, оминуть.

Я ж цю думку, що навіть існуючих законів цілком достатньо для проведення мобілізації не сам второпав. А прочитав у розумної людини. Вже не пам'ятаю, може і всл.

За частку отого майна "домовляться", якщо не з ТЦК, то з поліцією, якщо не з поліцією, то з суддею. І все.
Це ті, хто не перепише або ще якось захиститься. Або не піде за частку майна в броньовики... Туди, де треба державі.
А у тих, в кого нема або незначно є цього майна, то і арештовувати нічого.

Це не дасть ні суттєвих! результатів, ні користі. Це для галочки.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:21

  Бетон написав:Мазепе дом сожгли, но ничего страшного.
Не розхитуйте човен. Не на часі.

Когда через 2 года заберут всех оставшихся злорадствующих здесь, увидеть бы выражение их лиц. Жаль, не получится, нас уже не будет

Да, в свете последних событий с расследователями-журналистами, думаю жирная свинья-исполнитель при должности сидит в Киевской области. Мазепа ИМХО знает заказчика, ну или хотя бы может назвать кто на пальцах одной руки, но не будет.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:22

  flyman написав:дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.

Є ще гірша ситуація.
Коли тобі для виконання своїх посадових обов'язків потрібна команда начальника. Тобі потрібна, не йому, а тобі.
А він її не дає.
Бо це тобі потрібно, а не йому.
І відповідальність за невиконані свої обов'язки будеш нести саме ти, а не він.

Так ситуація: він не дає навіть наказу (вже не говорячи про забезпечення, організацію, підстав щоб інші робили, допомагали і т.д.), а ти роби, як хош. Бо це тобі потрібно.

Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.
Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:28

  Успіх написав:Все це так, правильно.
Але то ми думаємо "заднім числом".
А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ!
Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?

Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи!
Що не за того проголосували...
Що треба було так робити, або так...
ЗАБУДЬТЕ!
Запийте холодною водою!

Думайте про ТЕПЕР і про майбутнє!

Ти що думав коли тут випригував з штанців розказуючи які ти бачив сни на Новий Рік 2019?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:33

Перенесу це сюди...

  Игорь Алексеевич написав:Войны должны быть профи, а значит нужно обучать не месяц, а проходить все тесты и обучение минимум 6 мес и более.
Профукали/прокакали майже 2р. - як та стрикоза "лєто красноє пропєла..."©
Тож, це не варіант на моменті.
  Игорь Алексеевич написав:А так иногда показывают мужиков 55 и более лет. Но какой из него современный воин
Так от - "такі"☝️ воїни (45-55+) вже майже 23міс на фронті - тобто, ще й виснажені/втомлені...
Тобто - продовжувати воювати такими воїнами "вкрай небезпечно"(ризик прориву фронту)

Тож, які є ще варіанти?
  Игорь Алексеевич написав:А вояка с него сейчас - 0%КПД
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:39

  detroytred написав:
  flyman написав:дав каманду, а ти іпись як хочеш, його то не парить. І так на всіх рівнях.

Є ще гірша ситуація.
Коли тобі для виконання своїх посадових обов'язків потрібна команда начальника. Тобі потрібна, не йому, а тобі.
А він її не дає.
Бо це тобі потрібно, а не йому.
І відповідальність за невиконані свої обов'язки будеш нести саме ти, а не він.

Так ситуація: він не дає навіть наказу (вже не говорячи про забезпечення, організацію, підстав щоб інші робили, допомагали і т.д.), а ти роби, як хош. Бо це тобі потрібно.

Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.
Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.

згоден, це один з варіантів
flyman
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