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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6427642864296430
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:45

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Войны должны быть профи, а значит нужно обучать не месяц, а проходить все тесты и обучение минимум 6 мес и более.
Профукали/прокакали майже 2р. - як та стрикоза "лєто красноє пропєла..."©
Тож, це не варіант на моменті.
  Игорь Алексеевич написав:А так иногда показывают мужиков 55 и более лет. Но какой из него современный воин
Так от - "такі"☝️ воїни (45-55+) вже майже 23міс на фронті - тобто, ще й виснажені/втомлені...
Тобто - продовжувати воювати такими воїнами "вкрай небезпечно"(ризик прориву фронту)

Тож, які є ще варіанти?
  Игорь Алексеевич написав:А вояка с него сейчас - 0%КПД

долярчк. там иные понятия . всего
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:24

Можливо все - було б лише бажання!

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.

Так отож!
У влади є зараз шанс все зробити/зліпити по розумному!
Прописати/розписати все гарно у законі...

Дай Боже їм розуму все зробити правильно!
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:34

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.

Так отож!
У влади є зараз шанс все зробити/зліпити по розумному!
Прописати/розписати все гарно у законі...

Дай Боже їм розуму все зробити правильно!

Ти обирав красивих, а питаєшь з них, як з розумних ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:37

  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?

Думають що так буде дешевше. Ну а як буде на справді ми всі прекрасно знаємо.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:42

  Mimohod написав:
  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?

Думають що так буде дешевше. Ну а як буде на справді ми всі прекрасно знаємо.

Для того, чтобы сквозь кошмары, люди согласились на любой конец войны
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:48

Сьогодні свято на рф - день авіації ППО. Наші привітали їх - збили Су-34/35 на Півдні приблизно годину тому. Кацапи й самі себе привітали - скинули авіабомбу на греблю у Белгородщині. Також вони пишуть, що помер пілот того Іл-22, що підбили над Азовським морем, помер від осколкових поранень, а літак тоді посадив другий пілот, який теж поранений. В ТГ-каналах гуляла фотка, де було видно пошкоджений хвіст літака. Отже, тепер можна зробити висновок, що той Іл отримав "і в хвіст, і в гриву".))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 23:00

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.


В мене враження що навколо дітлахи .
І ви всіма мізками видумуюте варіянти служби ,щоб у закарпатті не виходячи з дому , щоб не стріляли , щоб не обісрались ,щоб гарантували , щоб 45-55 героі а інші хай служать .

Вам всім не смішно що ви калякаєте ?
Ви розумієте що таке війна ?
Що є держава ?
Чи ви всі зациклені на своїх особах .
А деякі строять із себе "рембов " і пишуть особисті фантазіі які натякають на етілове втручання .
У вас зараз зовсім самокрітики нема ?
холява
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