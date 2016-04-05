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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:45
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Войны должны быть профи, а значит нужно обучать не месяц, а проходить все тесты и обучение минимум 6 мес и более.
Профукали/прокакали майже 2р. - як та стрикоза "лєто красноє пропєла..."©
Тож, це не варіант на моменті.
Игорь Алексеевич написав:
А так иногда показывают мужиков 55 и более лет. Но какой из него современный воин
Так от - "такі"☝️ воїни (45-55+) вже майже 23міс на фронті - тобто, ще й виснажені/втомлені...
Тобто - продовжувати воювати такими воїнами "вкрай небезпечно"(ризик прориву фронту)
Тож, які є ще варіанти?
Игорь Алексеевич написав:
А вояка с него сейчас - 0%КПД
долярчк. там иные понятия . всего
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:57
Игорь Алексеевич написав:
Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:24
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.
Так отож!
У влади є зараз шанс все зробити/зліпити по розумному!
Прописати/розписати все гарно у законі...
Дай Боже їм розуму все зробити правильно!
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:34
Успіх написав: Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.
Так отож!
У влади є зараз шанс все зробити/зліпити по розумному!
Прописати/розписати все гарно у законі...
Дай Боже їм розуму все зробити правильно!
Ти обирав красивих, а питаєшь з них, як з розумних ...
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:37
Vadim_ написав:
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами
чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Думають що так буде дешевше. Ну а як буде на справді ми всі прекрасно знаємо.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:42
Mimohod написав: Vadim_ написав:
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки з Холявою і злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами
чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Думають що так буде дешевше. Ну а як буде на справді ми всі прекрасно знаємо.
Для того, чтобы сквозь кошмары, люди согласились на любой конец войны
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:48
Сьогодні свято на рф - день авіації ППО. Наші привітали їх - збили Су-34/35 на Півдні приблизно годину тому. Кацапи й самі себе привітали - скинули авіабомбу на греблю у Белгородщині. Також вони пишуть, що помер пілот того Іл-22, що підбили над Азовським морем, помер від осколкових поранень, а літак тоді посадив другий пілот, який теж поранений. В ТГ-каналах гуляла фотка, де було видно пошкоджений хвіст літака. Отже, тепер можна зробити висновок, що той Іл отримав "і в хвіст, і в гриву".))
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Додано: Пон 22 січ, 2024 23:00
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Мотивировать деньгами - можно
Вже писав: в мене чимало знайомих готові на фронт йти за поточні 100k, але за гарантій, що їх через 6 місяців чи рік відпустять.
А за 20k з гарантіями служби в Закарпатті - черга б стояла.
В мене враження що навколо дітлахи .
І ви всіма мізками видумуюте варіянти служби ,щоб у закарпатті не виходячи з дому , щоб не стріляли , щоб не обісрались ,щоб гарантували , щоб 45-55 героі а інші хай служать .
Вам всім не смішно що ви калякаєте ?
Ви розумієте що таке війна ?
Що є держава ?
Чи ви всі зациклені на своїх особах .
А деякі строять із себе "рембов " і пишуть особисті фантазіі які натякають на етілове втручання .
У вас зараз зовсім самокрітики нема ?
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