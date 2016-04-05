Додано: Пон 22 січ, 2024 23:05

Успіх написав: Schmit написав: somilitark написав: Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз? Патріоти які йшли самі закінчились влітку 2022-го, де взяти мотивованих зараз?

Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють.

А по розумному тоді з них потрібно було готувати резерв, як пропонував Кривонос, а не відшивати. Вони не закінчились, а просто щось зрозуміли. Мова про тих, які у 2022 стояли в черхах у ТЦК, оновили дані, визнані придатними і були відшиті з незрозумілих причин. Нині вдруге йти добровільно у ТЦК бажання не виявляють.як пропонував Кривонос, а не відшивати.

Все це так, правильно.

Але то ми думаємо "заднім числом".

А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ!

Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?



Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи!

Що не за того проголосували...

Що треба було так робити, або так...

ЗАБУДЬТЕ!

Запийте холодною водою!



Думайте про ТЕПЕР і про майбутнє! Все це так, правильно.Але то ми думаємо "заднім числом".А нам потрібно думати про ТЕПЕР і про МАЙБУТНЄ!Що саме ЗАРАЗ потрібно робити, щоб в МАЙБУТНЬОМУ було краще?Те, що ми по колу ходимо - це все до дупи!Що не за того проголосували...Що треба було так робити, або так...ЗАБУДЬТЕ!Запийте холодною водою!Думайте про ТЕПЕР і про майбутнє!

Що робити?Простого рішення вже немає, на жаль.Все потрібно робити швидко, комплексно, професійно батогом і пряником.Негайно переводити економіку на військові рейки, щоб забезпечувати військо всім необхідним, а не чекати подачок від Заходу і щоб потім не воювати одними лопатами.Мобілізація:- 18-25 - призов на 1-3 місяці для навчання з мінімальним грошовим забезпеченням (мобілізація/рекрутинг - за бажанням);- 25-40 без досвіду і 40+ - з військовим досвідом - у війська на рік з грошовим забезпеченням, як по останньому місцю роботи зі збереженням робочого місця, плюс премії.- без військового досвіду 40-45+, також поборники пацифіських релігій - по потребі на військові підприємства, будівництво фортифікацій, склади, в шпиталі... до року максимум з грошовим забезпеченням, як по останньому місцю роботи і збереженням робочого місця;- рекрутинг, як у ІІІ штурмову 18-40 (40+, якщо з досвідом) - в усі роди військ з грошовим забезпеченням вищим, ніж у мобілізованих;- після звільнення - гарантована відстрочка.А щоб у людей було бажання йти добровільно:- чіткі контракти від 0.5 року;- грошове забезпечення залежить від терміну контракту;- викорінення совка - негайно вирішити все, що час від часу хає пан Фріз;- вирішувати, а не толерувати усі ганебні проблеми, які деморалізують - батальони інвалідів, позаштатні поранені з 500 гривнями;- показово карати, а не толерувати корупціонерів, тим більше не проводжати їх оплесками.Коли все вдасться - можна буде потроху і Успіхів відпускати в резерв, і навіть кордони відкрити.Але наївно чекати таких рішень від зеленої влади.Думаю, буде один батіг з совком, подальшим ігнором усіх проблем - безперервна операція бусики з відповідними жалюгідними наслідками.