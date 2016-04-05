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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6428642964306431
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 23:14

Schmit Все правильно пишете, але наша влада цього не зробить, тільки у випадку реальної загрози їх життю.
  холява написав:Вам всім не смішно що ви калякаєте ?
Ви розумієте що таке війна ?
Що є держава ?
Чи ви всі зациклені на своїх особах .

Ні
Ні
Ну є, то хай собі буде. Держава вже неодноразово показала, що їй плювати на своїх громадян і це не зміниться.
Ну своя особа то важливо, але є те, що значно важливіше - родина.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 22 січ, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:03

  detroytred написав:Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.
Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.
Щоб хтось для тебе щось зробив - є всього ТРИ варіанти
Перший - домовитись на взаємовигідних умовах
Другий - змусити силою
Третій-мікс з перших двох

Що комуністи в совку, китаї , камбоджі , албанії що педераційники - там варіант один - змусити

Але всі хто пішли цим варіантом - програли тим хто навчився УЗГОДЖУВАТИ ІНТЕРЕСИ - читай ДОМОВЛЯТИСЬ..

В мене питання
То ми боремось за що ?
За те щоб в майбутньому ми жили ПІД ТИСКОМ і ПРИМУСОМ
Чи за те щоб в законах якими керуються силовики і влада - були враховані і інтереси населення?

При цьому я не є ярим противником силових варіантів примусу....
Просто вважаю , що якщо будуємо демократію - то якраз в важкі часи і є те вікно можливостей яке дасть поштовх до переходу на заміну совкового примусу і створення законів які відразу перетворять тих кого сьогодні люмпени вважають злочинцями - на тих кому ВИГІДНО буде більше працювати/віддавати на благо Держави.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:14

  somilitark написав:Так що пора дорослішати і читати новини, чи у вас нічого немає з майна і нічого втрачати крім себе? Тоді вам нічого боятися, можете переховуватись до кінця 8)

Вспоминая и отмечая годовщину человека отдавшего всю свою жизнь нелегкой ратной службе, человека которого уже нет с нами. Понимая, что каждый приходит в этот мир одиноким и уходит из него также одиноким. С оглядкой на годы жизни, можно с уверенностью сказать, что видимо ничего не сравниться с вечной меркантильностью и жадностью, как беспредельная тупость людей не способных понять, и продолжающих ставить на одну чашу весов, то сколько и что стоит в этой жизни, с тем за что нет никакой обусловленной цены. Никогда нет, и ни за что нет, кроме цены - цены равноценной утрате.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:19

  копейка написав:Вспоминая и отмечая годовщину человека отдавшего всю свою жизнь нелегкой ратной службе, человека которого уже нет с нами. Понимая, что каждый приходит в этот мир одиноким и уходит из него также одиноким. С оглядкой на годы жизни, можно с уверенностью сказать, что видимо ничего не сравниться с вечной меркантильностью и жадностью, как беспредельная тупость людей не способных понять, и продолжающих ставить на одну чашу весов, то сколько и что стоит в этой жизни, с тем за что нет никакой обусловленной цены. Никогда нет, и ни за что нет, кроме цены - цены равноценной утрате.

Если ещё и таблички набросаете, я сменю кумира )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.
Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися.
Щоб хтось для тебе щось зробив - є всього ТРИ варіанти
Перший - домовитись на взаємовигідних умовах
Другий - змусити силою
Третій-мікс з перших двох

Що комуністи в совку, китаї , камбоджі , албанії що педераційники - там варіант один - змусити

Але всі хто пішли цим варіантом - програли тим хто навчився УЗГОДЖУВАТИ ІНТЕРЕСИ - читай ДОМОВЛЯТИСЬ..

В мене питання
То ми боремось за що ?
За те щоб в майбутньому ми жили ПІД ТИСКОМ і ПРИМУСОМ
Чи за те щоб в законах якими керуються силовики і влада - були враховані і інтереси населення?

При цьому я не є ярим противником силових варіантів примусу....
Просто вважаю , що якщо будуємо демократію - то якраз в важкі часи і є те вікно можливостей яке дасть поштовх до переходу на заміну совкового примусу і створення законів які відразу перетворять тих кого сьогодні люмпени вважають злочинцями - на тих кому ВИГІДНО буде більше працювати/віддавати на благо Держави.

До чого тут саме примус?
Про яку демократію у війську може бути мова?

Добре. Навіть, якщо не брати військо.
Є спільна справа. На яку кожен погодився добровільно. Виконувати свої обов'язки згідно посади, яку погодився заняти.
Саме під спільну справу визначені посадові обов'язки.
Згідно них один зобов'язаний робити то-то і то-то; другий інше; третій і т.д.

Домовлятися з тим, хто й так зобов'язаний виконувати свою частку спільної справи -- це зайва витрата часу та ресурсу. Тобто зниження ефективності.

Узгоджувати інтереси -- це коли люди не зобов'язані нічого ні справі, ні один одному, не мають обов'язку.
Що таке узгодити, домовитися? Що?
Це дійти до обов'язків, зобов'язань.
Домовились -- визначили та визнали оці домовлені між собою зобов'язання.
На цивілці це відбувається при прийнятті на роботу. Домовляються. Але потім вже все рівно обов'язки - по яким домовилися.
У війську те ж саме. Але сторона "держава" пропонує дискретно --- або згоден на її незмінні умови або ні.

Про що казав я або Флай?
Що домовленості вже є. Тебе прийняли на роботу, взяли на службу, є обов'язки, вже є.
І знов домовлятися? По домовленим узгодженим обов'язкам сторін?
Або самому робити, як хоч, але зробити, якщо не бажаєш бути звільненим, відповідати.


З.и.
От дійсно набридає, коли кожну думку трактують з усіх можливих варіантів, обираючи самий або дурний, або дебільний, або негідний.
Не знаєте, як зрозуміти, то перепитуйте.
І припиняйте рефлексувати отим совком...
Якась прям ностальгія чи фантомні болі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:35

  холява написав:Schmit

18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .

В срср в другу світову призов був 18-45 років
(Після 45 вже не брали

Цікаво, то тоді дебіли були чи зараз?
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