Додано: Вів 23 січ, 2024 00:30

budivelnik написав: detroytred написав: Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.

Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися. Це. І є. Оте саме "домовлятися". З підлеглими. Зі смежниками. З ... начальником.Саме з оцього принципу "тобі треба, ти і роби" виникло - домовлятися. Щоб хтось для тебе щось зробив - є всього ТРИ варіанти

Перший - домовитись на взаємовигідних умовах

Другий - змусити силою

Третій-мікс з перших двох



Що комуністи в совку, китаї , камбоджі , албанії що педераційники - там варіант один - змусити



Але всі хто пішли цим варіантом - програли тим хто навчився УЗГОДЖУВАТИ ІНТЕРЕСИ - читай ДОМОВЛЯТИСЬ..



В мене питання

То ми боремось за що ?

За те щоб в майбутньому ми жили ПІД ТИСКОМ і ПРИМУСОМ

Чи за те щоб в законах якими керуються силовики і влада - були враховані і інтереси населення?



При цьому я не є ярим противником силових варіантів примусу....

Просто вважаю , що якщо будуємо демократію - то якраз в важкі часи і є те вікно можливостей яке дасть поштовх до переходу на заміну совкового примусу і створення законів які відразу перетворять тих кого сьогодні люмпени вважають злочинцями - на тих кому ВИГІДНО буде більше працювати/віддавати на благо Держави. Щоб хтось для тебе щось зробив - є всього ТРИ варіантиПерший - домовитись на взаємовигідних умовахДругий - змусити силоюТретій-мікс з перших двохЩо комуністи в совку, китаї , камбоджі , албанії що педераційники - там варіант один - змуситиАле всі хто пішли цим варіантом - програли тим хто навчився УЗГОДЖУВАТИ ІНТЕРЕСИ - читай ДОМОВЛЯТИСЬ..В мене питанняТо ми боремось за що ?За те щоб в майбутньому ми жили ПІД ТИСКОМ і ПРИМУСОМЧи за те щоб в законах якими керуються силовики і влада - були враховані і інтереси населення?При цьому я не є ярим противником силових варіантів примусу....Просто вважаю , що якщо будуємо демократію - то якраз в важкі часи і є те вікно можливостей яке дасть поштовх до переходу на заміну совкового примусу і створення законів які відразу перетворять тих кого сьогодні люмпени вважають злочинцями - на тих кому ВИГІДНО буде більше працювати/віддавати на благо Держави.

До чого тут саме примус?Про яку демократію у війську може бути мова?Добре. Навіть, якщо не брати військо.Є спільна справа. На яку кожен погодився добровільно. Виконувати свої обов'язки згідно посади, яку погодився заняти.Саме під спільну справу визначені посадові обов'язки.Згідно них один зобов'язаний робити то-то і то-то; другий інше; третій і т.д.Домовлятися з тим, хто й так зобов'язаний виконувати свою частку спільної справи -- це зайва витрата часу та ресурсу. Тобто зниження ефективності.Узгоджувати інтереси -- це коли люди не зобов'язані нічого ні справі, ні один одному, не мають обов'язку.Що таке узгодити, домовитися? Що?Це дійти до обов'язків, зобов'язань.Домовились -- визначили та визнали оці домовлені між собою зобов'язання.На цивілці це відбувається при прийнятті на роботу. Домовляються. Але потім вже все рівно обов'язки - по яким домовилися.У війську те ж саме. Але сторона "держава" пропонує дискретно --- або згоден на її незмінні умови або ні.Про що казав я або Флай?Що домовленості вже є. Тебе прийняли на роботу, взяли на службу, є обов'язки, вже є.І знов домовлятися? По домовленим узгодженим обов'язкам сторін?Або самому робити, як хоч, але зробити, якщо не бажаєш бути звільненим, відповідати.З.и.От дійсно набридає, коли кожну думку трактують з усіх можливих варіантів, обираючи самий або дурний, або дебільний, або негідний.Не знаєте, як зрозуміти, то перепитуйте.І припиняйте рефлексувати отим совком...Якась прям ностальгія чи фантомні болі...