Додано: Вів 23 січ, 2024 01:26

Дюрі-бачі написав: Успіх написав: Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?

(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати) Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону?(давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)

Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.

ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив. Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні.ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.

Президент видит необходимость

для замены Успіхів

Военные хотят

«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии», — сказал Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных сил. «Если очереди станут статичными и вообще не будут двигаться, это нехорошо с политической точки зрения».



Именно здесь для украинских сил вступает в силу концепция «активной обороны»: удержание оборонительных линий при одновременном продолжении наступательных действий в надежде найти слабые места, которые могут привести к разрушению российских линий.



«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии», — сказал Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных сил. «Если очереди станут статичными и вообще не будут двигаться, это нехорошо с политической точки зрения».



Именно здесь для украинских сил вступает в силу концепция «активной обороны»: удержание оборонительных линий при одновременном продолжении наступательных действий в надежде найти слабые места, которые могут привести к разрушению российских линий.

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Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательной боевой мощи в преддверии следующего года.



По словам г-на Арнольда, поддержание гибкой линии обороны позволит украинским войскам тренироваться, а также обеспечит готовность в случае возникновения возможности наступления.



«Статическая оборона редко бывает хорошей идеей для военных, поскольку она как бы закрепляет вашу способность маневрировать», — добавил он.



Навыки и физическая подготовка солдат могут легко ухудшиться, если они слишком долго сидят в окопах, особенно в суровые холодные зимние месяцы в Украине.

Самая мощная из новых оборонительных сооружений может располагаться вокруг Чернигова, северного региона, который Россия была оттеснена в первые месяцы войны.

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Хотя нет никаких ожиданий, что этот район станет новым фронтом, статическая оборона означает, что Украина может развернуть основную часть своих сил ближе к месту боевых действий.

Перегибаете.мобилизации, но для этого не нужно 500 тыс.500 тыс., но их, естественно, не заботит, где на это взять деньги, это не их проблемы, подход: "Мне нужно, а вы думайте, где и как взять".Если планируется "стратегическая оборона", то 500 тыс. очень вряд ли нужны.Если военное командование планирует большое наступление, то, судя по опыту этого года и по текущей помощи Запада и весьма туманных перспективах этой помощи (особенно, от основного партнёра - США), это, как минимум, вызывает сомнение в адекватности.Правда, судя по статьепланируется "активная оборона".Можно порадовать песикота:В статье относительно подробно рассказывается, где как укрепляются. Сильнее всего Лиман, Авдеевка, Покровск, Купянск.