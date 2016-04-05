Успіх написав:Скільки ще чекати до оголошенн/прийняття закону? (давайте хоч якісь цифри/хоч якісь приблизні дати)
Я очікую, що москалі оголосять мобілізацію в квітні, а ми приймемо закон про мобілізацію десь в травні. ПреЗЕдент не бачить потреби мобілізувати людей, тому не буде закону, поки потреба не стане настільки великою, щоб сліпий побачив.
Перегибаете. Президент видит необходимость мобилизации для замены Успіхів, но для этого не нужно 500 тыс. Военные хотят 500 тыс., но их, естественно, не заботит, где на это взять деньги, это не их проблемы, подход: "Мне нужно, а вы думайте, где и как взять". Если планируется "стратегическая оборона", то 500 тыс. очень вряд ли нужны. Если военное командование планирует большое наступление, то, судя по опыту этого года и по текущей помощи Запада и весьма туманных перспективах этой помощи (особенно, от основного партнёра - США), это, как минимум, вызывает сомнение в адекватности. Правда, судя по статье https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/ планируется "активная оборона".
«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии», — сказал Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных сил. «Если очереди станут статичными и вообще не будут двигаться, это нехорошо с политической точки зрения».
Именно здесь для украинских сил вступает в силу концепция «активной обороны»: удержание оборонительных линий при одновременном продолжении наступательных действий в надежде найти слабые места, которые могут привести к разрушению российских линий.
«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии», — сказал Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных сил. «Если очереди станут статичными и вообще не будут двигаться, это нехорошо с политической точки зрения».
Именно здесь для украинских сил вступает в силу концепция «активной обороны»: удержание оборонительных линий при одновременном продолжении наступательных действий в надежде найти слабые места, которые могут привести к разрушению российских линий. ............ Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательной боевой мощи в преддверии следующего года.
По словам г-на Арнольда, поддержание гибкой линии обороны позволит украинским войскам тренироваться, а также обеспечит готовность в случае возникновения возможности наступления.
«Статическая оборона редко бывает хорошей идеей для военных, поскольку она как бы закрепляет вашу способность маневрировать», — добавил он.
Навыки и физическая подготовка солдат могут легко ухудшиться, если они слишком долго сидят в окопах, особенно в суровые холодные зимние месяцы в Украине.
Можно порадовать песикота:
Самая мощная из новых оборонительных сооружений может располагаться вокруг Чернигова, северного региона, который Россия была оттеснена в первые месяцы войны. ........ Хотя нет никаких ожиданий, что этот район станет новым фронтом, статическая оборона означает, что Украина может развернуть основную часть своих сил ближе к месту боевых действий.
В статье относительно подробно рассказывается, где как укрепляются. Сильнее всего Лиман, Авдеевка, Покровск, Купянск.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 січ, 2024 01:30, всього редагувалось 1 раз.
В срср в другу світову призов був 18-45 років (Після 45 вже не брали
Покоління 2СВ ні перед нею, ні після неї не їла червону рибку (а може і звичайну рідко їла) , овочі, фрукти, свіжу зелень взимку, тверді сири та печінку тріски , а ліки були подорожник . Рівень медицини- як у класика «если умрет, так он и так умрет». Навіть пізня радянська стоматологія пломбу на рік ставила. А в 2СВ вона взагалі була? В 45 років дійсно вже стара хвора людина. Зараз можна поюморити про «ізносілся», але все ж в 45 ще розквіт сил у більшості. [quote]
Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років. Але й про "45 років-розквіт сил" важко погодитися. В містах на нормальній роботі то може так і є, але по селах з виснажливою ненормованою працею; на шкідливих виробництвах; з не дуже доброю спадковістю; ті, хто реально працював після 1986 біля Чорнобильскої станції; жителі місцевостей з вбитою екологією; усілякого роду залежні і т.п. то вже геть не розквіт. Як казав мені один знайомий: "я 20+ років пропрацював на склозаводі в бугалтерії і не знаю жодної людини, котра б почала в молодості працювати в нас у "шкідливих" цехах і дожила до пенсії". А ті, хто воювали в 2 світову, то люди, котрі пройшли жорсткий природній відбір т.я. більшість слабких вмирали ще в дитинстві. Мій дід, що дембельнувся аж після японського фронту у 1946 прожив 88 як і бабця переживша окупацію та голодомори.
budivelnik написав:................ Що комуністи в совку, китаї , камбоджі , албанії що педераційники - там варіант один - змусити
Але всі хто пішли цим варіантом - програли тим хто навчився УЗГОДЖУВАТИ ІНТЕРЕСИ - читай ДОМОВЛЯТИСЬ.. ..........
Не совсем так. 1. РФ сегодня (после проблем с осенней мобилизацией 2022) научилась другим методам и сейчас пока набирает достаточно контрактников за повышенную оплату. 2. СССР, как Вы сами пишете, использовал "примус", но победил в 45-м.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 січ, 2024 01:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Перегибаете. Президент видит необходимость мобилизации для замены Успіхів, но для этого не нужно 500 тыс. Военные хотят 500 тыс., но их, естественно, не заботит, где на это взять деньги, это не их проблемы, подход: "Мне нужно, а вы думайте, где и как взять". Если планируется "стратегическая оборона", то 500 тыс. очень вряд ли нужны. Если военное командование планирует большое наступление, то, судя по опыту этого года и по текущей помощи Запада и весьма туманных перспективах этой помощи (особенно, от основного партнёра - США), это, как минимум, вызывает сомнение в адекватности. Правда, судя по статье https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/ планируется "активная оборона".
«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии», — сказал Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных сил. «Если очереди станут статичными и вообще не будут двигаться, это нехорошо с политической точки зрения».
Именно здесь для украинских сил вступает в силу концепция «активной обороны»: удержание оборонительных линий при одновременном продолжении наступательных действий в надежде найти слабые места, которые могут привести к разрушению российских линий.
«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии»,
Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.
ЛАД написав:Перегибаете. Президент видит необходимость мобилизации для замены Успіхів, но для этого не нужно 500 тыс. Военные хотят 500 тыс., но их, естественно, не заботит, где на это взять деньги, это не их проблемы, подход: "Мне нужно, а вы думайте, где и как взять". Если планируется "стратегическая оборона", то 500 тыс. очень вряд ли нужны. Если военное командование планирует большое наступление, то, судя по опыту этого года и по текущей помощи Запада и весьма туманных перспективах этой помощи (особенно, от основного партнёра - США), это, как минимум, вызывает сомнение в адекватности. Правда, судя по статье https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/ планируется "активная оборона".
«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии», — сказал Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных сил. «Если очереди станут статичными и вообще не будут двигаться, это нехорошо с политической точки зрения».
Именно здесь для украинских сил вступает в силу концепция «активной обороны»: удержание оборонительных линий при одновременном продолжении наступательных действий в надежде найти слабые места, которые могут привести к разрушению российских линий.
«Проблема украинцев в том, что они не хотят оставаться в статичном состоянии»,
Чи багато знаєте ви таких українців як виділено, і головне, щоб вони при цьому були у війску в зоні БД? А так то дійсно-хто хоче особисто прийняти участь у "кава в криму до літа", то чому б і ні.
Речь идёт о государстве (и политическом и/или военном руководстве), а не о Вас или обо мне, или ещё о ком-то лично.