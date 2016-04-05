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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 03:19
fox767676 написав:
Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.
У вас ус отклеился ))) про кастрюлю на голову я прям очень давно не слышала, это очень интересное выражение. Холяву раздражать не буду очередной, дурацкой шуткой ))) Фокс, честно, переживала как Вы там поживаете как старый, крепкий интелектуалл-налогоплатильщик. Выражение для мемуаров просто ))))
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Додано: Вів 23 січ, 2024 03:26
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Покоління 2СВ ні перед нею, ні після неї не їла червону рибку (а може і звичайну рідко їла) , овочі, фрукти, свіжу зелень взимку, тверді сири та печінку тріски , а ліки були подорожник . Рівень медицини- як у класика «если умрет, так он и так умрет». Навіть пізня радянська стоматологія пломбу на рік ставила. А в 2СВ вона взагалі була?
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет? у меня бабушка и дет до 90 оба дожили, у стоматолога не были ни разу, ну не было в селе стоматолога, а до ближайшего 60км по бездорожью. Все болезни лечили аспирином и цитрамоном. Аптек тоже не было. Работали с 5ти утра и до поздна, сейчас кони так не работают.
Спор с неким манипулятором(фактами) и лжецом(передёргивающим реальные данные в своё усмотрение как шулер карты в колоде) когда нибудь приводил к тому, что он признавал свою ошибку и говорил, что он сманипулировал чем-то на входе и чем-то на выходе, чтоб получить восхищённые оды от фанатов армии Сев.Кореи и освобождения Бердянска лопатами Кулебы на ....надцатый год священной антибурятской войны?
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