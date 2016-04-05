RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6430643164326433
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 03:19

  fox767676 написав:Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.

У вас ус отклеился ))) про кастрюлю на голову я прям очень давно не слышала, это очень интересное выражение. Холяву раздражать не буду очередной, дурацкой шуткой ))) Фокс, честно, переживала как Вы там поживаете как старый, крепкий интелектуалл-налогоплатильщик. Выражение для мемуаров просто ))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 03:26

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Покоління 2СВ ні перед нею, ні після неї не їла червону рибку (а може і звичайну рідко їла) , овочі, фрукти, свіжу зелень взимку, тверді сири та печінку тріски , а ліки були подорожник . Рівень медицини- як у класика «если умрет, так он и так умрет». Навіть пізня радянська стоматологія пломбу на рік ставила. А в 2СВ вона взагалі була?
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет? у меня бабушка и дет до 90 оба дожили, у стоматолога не были ни разу, ну не было в селе стоматолога, а до ближайшего 60км по бездорожью. Все болезни лечили аспирином и цитрамоном. Аптек тоже не было. Работали с 5ти утра и до поздна, сейчас кони так не работают.

Спор с неким манипулятором(фактами) и лжецом(передёргивающим реальные данные в своё усмотрение как шулер карты в колоде) когда нибудь приводил к тому, что он признавал свою ошибку и говорил, что он сманипулировал чем-то на входе и чем-то на выходе, чтоб получить восхищённые оды от фанатов армии Сев.Кореи и освобождения Бердянска лопатами Кулебы на ....надцатый год священной антибурятской войны?
барабашов
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6430643164326433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1490 164792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 01:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 553388
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 21790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4856)
23.01.2024 01:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.