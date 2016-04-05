Додано: Вів 23 січ, 2024 04:10

Banderlog написав: А смисл тут залишатися? Даж припустімо що війна сьогодні закінчилась. Поговорим про мир.

Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.

А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу. А смисл тут залишатися? Даж припустімо що війна сьогодні закінчилась. Поговорим про мир.Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу.

Но при этом, как в известном анекдоте про не пошедшего на выборы математика, "по теории вероятности все такими умными не будут". Моя малая в прошлом году пошла в киевский институт, хотя была возможность отправить учиться в любую страну и год перед этим изучали какие есть варианты. Говорит, что хочет тут жить и работать. А кореша возраста 40+ оставили тут и имущество и родителей (не то, чтобы специально бросили. Родители сами ехать не захотели) и сдёрнули отсюда в первый день войны, пока ещё не успели прикрыть границы. Возможно, вернутся после войны из Польши, а может уже и нет. У каждого свой смысл.