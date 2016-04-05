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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 03:19
fox767676 написав:
Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.
У вас ус отклеился ))) про кастрюлю на голову я прям очень давно не слышала, это очень интересное выражение. Холяву раздражать не буду очередной, дурацкой шуткой ))) Фокс, честно, переживала как Вы там поживаете как старый, крепкий интелектуалл-налогоплатильщик. Выражение для мемуаров просто ))))
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Додано: Вів 23 січ, 2024 03:26
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Покоління 2СВ ні перед нею, ні після неї не їла червону рибку (а може і звичайну рідко їла) , овочі, фрукти, свіжу зелень взимку, тверді сири та печінку тріски , а ліки були подорожник . Рівень медицини- як у класика «если умрет, так он и так умрет». Навіть пізня радянська стоматологія пломбу на рік ставила. А в 2СВ вона взагалі була?
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет? у меня бабушка и дет до 90 оба дожили, у стоматолога не были ни разу, ну не было в селе стоматолога, а до ближайшего 60км по бездорожью. Все болезни лечили аспирином и цитрамоном. Аптек тоже не было. Работали с 5ти утра и до поздна, сейчас кони так не работают.
Спор с неким манипулятором(фактами) и лжецом(передёргивающим реальные данные в своё усмотрение как шулер карты в колоде) когда нибудь приводил к тому, что он признавал свою ошибку и говорил, что он сманипулировал чем-то на входе и чем-то на выходе, чтоб получить восхищённые оды от фанатов армии Сев.Кореи и освобождения Бердянска лопатами Кулебы на ....надцатый год священной антибурятской войны?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 03:43
stm написав: fox767676 написав:
Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.
У вас ус отклеился ))) про кастрюлю на голову я прям очень давно не слышала, это очень интересное выражение. Холяву раздражать не буду очередной, дурацкой шуткой ))) Фокс, честно, переживала как Вы там поживаете как старый, крепкий интелектуалл-налогоплатильщик. Выражение для мемуаров просто ))))
у тебя самого ус отклеился. Я тут, на своей земле, делю тяготы с народом, не бросаю родителей. Хотя работаю на лидеров мировых инвестиционных площадок из Киева!!! С вами, бегунцами, инфанетилами ИМЕЮ ПРАВО разговаривать таки как роазговариваю, и скоро это станет трендом, привыкакйте что скоро с вами вашими хибными уявами про мироустройство,перестанут считаться. Вы показали свою несостоятельность во всей красе. Свой трехгрошовый патриотизм вы продали сначала в 2019, потом в 2022 побежали менять на полько-немецкие-канадские паспорта, прикрываясь больными диточкам, тещами и якобы работой. Взвешены и найдены легкими.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 23 січ, 2024 03:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 03:57
fox767676 написав:
Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.
А смисл тут залишатися? Даж припустімо що війна сьогодні закінчилась. Поговорим про мир.
Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.
А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу.
Які конкурентні переваги в України порівняно з Польщею? Які перспективи може запропонувати?
Ризик повторної війни залишається. Дешевих енергоресурсів не буде. Про транзитність теж можно забути.
Підуть інвестиції? Чому? Чим Україна приваблива для інвестицій?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 04:07
Banderlog написав: fox767676 написав:
Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.
А смисл тут залишатися? Даж припустімо що війна сьогодні закінчилась. Поговорим про мир.
Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.
А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу.
Які конкурентні переваги в України порівняно з Польщею? Які перспективи може запропонувати?
Ризик повторної війни залишається. Дешевих енергоресурсів не буде. Про транзитність теж можно забути.
Підуть інвестиції? Чому? Чим Україна приваблива для інвестицій?
Для Чехии знание языка нуно или дороже Польши будет проезд, для Польши без вариантов - цена от 3000€ только 1 год и без проживания/питания. Как-то так, и учиться там надо. Можно очень долго, но от 3000€ год.
Инвестиции ценны Вами, Бандерлог. Опыт всех вооружений и всех стандартов в руках и мозгах старых, поизносившихся и не очень людей для ЕС нужны не меньше молодой женской крови.
Такая уж была ПОСТАНОВА...
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Додано: Вів 23 січ, 2024 04:10
Banderlog написав:
А смисл тут залишатися? Даж припустімо що війна сьогодні закінчилась. Поговорим про мир.
Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.
А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу.
Но при этом, как в известном анекдоте про не пошедшего на выборы математика, "по теории вероятности все такими умными не будут". Моя малая в прошлом году пошла в киевский институт, хотя была возможность отправить учиться в любую страну и год перед этим изучали какие есть варианты. Говорит, что хочет тут жить и работать. А кореша возраста 40+ оставили тут и имущество и родителей (не то, чтобы специально бросили. Родители сами ехать не захотели) и сдёрнули отсюда в первый день войны, пока ещё не успели прикрыть границы. Возможно, вернутся после войны из Польши, а может уже и нет. У каждого свой смысл.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 04:30
Banderlog написав: fox767676 написав:
Я смотрю что-то медленно людЯм тут доходит, раз о "генофонде" что-то еще продолжают вякать.
Весь генофонд наш на єкспорт пошел и продолжает идти. Оптовых поставщиков выпускают вместе с генофондом. Такая уж была ПОСТАНОВА.
Т.е война по каким-то причинам не рассчитана как длительная. Любые мч при приближении к 18 годам автоматически становятся кандидатами на 2-е гражданство.
Убыли миграционные многократно превышают военные.
Старые, крепкие налогоплательщики-интеллектуалы, точно за чужих диточок-квиточок мультипаспортных воевать не будут. Да и зачем, когда полно инфантилов готовых виртуально загрыхть оппонента за границы 1991. Вот таким лопату в руки, кастрюлю на голову и вперед.
А смисл тут залишатися? Даж припустімо що війна сьогодні закінчилась. Поговорим про мир.
Ладно, моє покоління 40 +, люди обтяжені майном , старшими родичами та й по фізичних кондиціях й адаптивності не на піку форми.
А молодому в 16 років краще їхати поступати в універ в чехію або польшу.
Які конкурентні переваги в України порівняно з Польщею? Які перспективи може запропонувати?
Ризик повторної війни залишається. Дешевих енергоресурсів не буде. Про транзитність теж можно забути.
Підуть інвестиції? Чому? Чим Україна приваблива для інвестицій?
Я шукав-шукав, але не знайшов країну для еміграції. Польша - той же синдром старшого брата, Канада - покращений Сибір. Те що подобається - дорого, починати накопиченя з 0.
Якби встиг придбати якесь житло в Болгарії-Румунії до війни, то може б поїхав.
А так віддавати штуку євро за оренду, замість допомоги країні, ну то зовсім всупереч будь-яким принципам.
Але якби був зараз за кордоном, точно б не вимагав кордонів 1991, не чипляв прапорець на аватарку, і скоріше за все мінімизував контакти з місцевою укр.спільнотою. Бо проїбали (бігунці так точно) власну країну, нема чим пишатися, тільки сором.
Ні, відвоювати чужі пройоби точно не моє, а ось вибір між еміграціею чи загинути зі зброєю в рідному місті, тут не так просто. Мабуть таки є сенс у всеобучі, теробороні та мілітаризації за швейцарським зразком. Є надія що якось пропетляємо, будівельник з беешкою побудують фортифікації, залишки молоді підмінять вас, вже при більш безпечних умовах, а там далі якийсь напів-ЄС,арештовані рос.активи на відбудову та оборонпром, а там і х-ло здохне. Може війна просуне якісь кращі кадри на гору, хоча. Дуже багато оптимістичних припущень доводиться роботи, щоб побудувати якусь мінімально прийнятну картину майбутньго.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 05:09
Только что Харьков опять обстреляли. Виден сильный пожар.
fox767676 написав:
.........
Дуже багато оптимістичних припущень доводиться роботи, щоб побудувати якусь мінімально прийнятну картину майбутньго.
На жаль, занадто багато.
P.s. stm
- девушка. Так что не ухилянт, и не бегунец.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 23 січ, 2024 05:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 05:16
Hotab написав:ЛАД
, тоді згідно таблички (низьких цифр СССР та царського попередника СССР ) руські воювали самі з собою))
Не надо так прямолинейно.
Я не отрицаю те причины, которые Вы назвали. Война это вдобавок.
А насчёт СССР так войны точно внесли немалый вклад - практически война в каждом поколении. 1 МВ, гражданская, финская, 2МВ.
Моё поколение практически первое без войны.
И мне очень жаль, что мои дети и внуки этого не избежали.
Отсюда, кстати, "лишь бы не было войны", над чем тут недавно какой-то умник смеялся.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 05:31
Бляха-муха той момент якраз Коли через годину буде тривога і думаєш лягати спати чи годину поспати ще чи дочекатись тривоги
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