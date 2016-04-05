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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 05:34
somilitark написав: konstantin kirovograd написав:
не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками
вам то вже 60+ і таких пенсів як ви тут багато, постійно пропонують здаватись, бо в совку іноді не вішали і була інколи ковбаса по 2.20.
А хто вам сказав, що я не приймаю участь в захисті Батьківщини?
Самі вигадали і понеслось?
Ежели вы принимаете участь - то можно фотку снаряда или АК-шного приклада с надписью SOMIK на фоне свежепрокопанного окопа, типа тех, что выкладывали $-чик и Кинг?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 07:39
холява написав: Vadim_ написав:
Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами
чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга
продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
п.с. Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
Бачу що ви дастойный кандидат в расстрельные тройки , командиром.
п.с. Пишіть грамотно, - тварюКа і
цуценятами в Україні бьють по пиці, в ті давні часи кабін на бричках ще не було,
не семінарист Ви пан холява а саветский ПТУшник
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 23 січ, 2024 07:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 07:43
Поки тут з"ясовують, хто більший патріот ...
Дві групи ракет вже в Україні ...
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pesikot
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Додано: Вів 23 січ, 2024 07:44
pesikot написав:
Поки тут з"ясовують, хто більший патріот ...
Дві групи ракет вже в Україні ...
Так. Не дадуть спокійно поснідати інтеллігентній людині.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 08:06
pesikot написав:
Поки тут з"ясовують, хто більший патріот ...
Дві групи ракет вже в Україні ...
Наразі їх хутко перехопить тцкбусик з 3 кг. повісток на чолі з паном
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Vadim_
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