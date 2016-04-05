RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 64326433643464356436>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:34

  somilitark написав:
  konstantin kirovograd написав:не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками

вам то вже 60+ і таких пенсів як ви тут багато, постійно пропонують здаватись, бо в совку іноді не вішали і була інколи ковбаса по 2.20.
А хто вам сказав, що я не приймаю участь в захисті Батьківщини?
Самі вигадали і понеслось? :?:

Ежели вы принимаете участь - то можно фотку снаряда или АК-шного приклада с надписью SOMIK на фоне свежепрокопанного окопа, типа тех, что выкладывали $-чик и Кинг?
барабашов
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 07:39

  холява написав:
  Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами :) чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?



Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює .
Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно .
Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .

п.с. Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .

Бачу що ви дастойный кандидат в расстрельные тройки , командиром.
п.с. Пишіть грамотно, - тварюКа і
цуценятами в Україні бьють по пиці, в ті давні часи кабін на бричках ще не було,
не семінарист Ви пан холява а саветский ПТУшник :roll:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 23 січ, 2024 07:52, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 07:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки тут з"ясовують, хто більший патріот ...

Дві групи ракет вже в Україні ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9037
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 07:44

  pesikot написав:Поки тут з"ясовують, хто більший патріот ...

Дві групи ракет вже в Україні ...

Так. Не дадуть спокійно поснідати інтеллігентній людині.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9514
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 08:06

  pesikot написав:Поки тут з"ясовують, хто більший патріот ...

Дві групи ракет вже в Україні ...

Наразі їх хутко перехопить тцкбусик з 3 кг. повісток на чолі з паном
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 08:38

  холява написав:Schmit

18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .

А навчити? резерви нам не потрібно, особливо якщо війна на довго? Чи в 27 це одразу ж стане готовий воїн?, хоч за Хаймарс можна садити? Вчити потрібно довго, на деякі спеціальності 3-6 міс, а не два тижні і готовий воїн, як зараз з деякими.
З таким підходом той генофонд нації скоро стане мобресурсом для ворога, як це вже сталось на окупованих.

  Hotab написав:vitaliiangel ,
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет?


Хтось «жили до 45», хтось менше, хтось більше. А в середньому по лікарні - отак

Зображення

Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку.
Люди щось знали.
Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.
Schmit
 
Повідомлень: 4061
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 08:53

  Schmit написав:
  холява написав:Schmit

18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .

А навчити? резерви нам не потрібно, особливо якщо війна на довго? Чи в 27 це одразу ж стане готовий воїн?, хоч за Хаймарс можна садити? Вчити потрібно довго, на деякі спеціальності 3-6 міс, а не два тижні і готовий воїн, як зараз з деякими.
З таким підходом той генофонд нації скоро стане мобресурсом для ворога, як це вже сталось на окупованих.

  Hotab написав:vitaliiangel ,
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет?


Хтось «жили до 45», хтось менше, хтось більше. А в середньому по лікарні - отак

Зображення

Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку.
Люди щось знали.
Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.

Мені не зрозуміло , чьому Зе вирішив що з 2022 до 27 не придатні а після 50 придатні?
Якщо на облік у тцк потрібно ставати у 17 , та і на війну в Афган забирали у 18
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.

Не ну ты подумай.
Ай яй яй
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:13

  Hotab написав:drevlyanin ,

Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.


Я з цим згодний.


містах на нормальній роботі то може так і є, але по селах з виснажливою ненормованою працею;

Села вже витрусити. Далі нема куди. Прийшов час міст: арештовані автомобілі, заблоковані банківські рахунки і оте все, чого в селах фактично і нема.

прийшов час професійних воєнних (в тому числі ухилянтів на шабашках в ЧВК)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33890
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Мені не зрозуміло , чьому Зе вирішив що з 2022 до 27 не придатні а після 50 придатні?


це ще у 2014 було вирішене за чисельними проханнями трудящихся (які зараз таксують вулицями Варшави та Торонто)
fox767676
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 64326433643464356436>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1490 164873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 01:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 553464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 21790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.