konstantin kirovograd написав:не будет никаких штрафов по 200000 и ареста недвижимости не смотря на ваше огромное желание рубиться с кацапами чужими руками
вам то вже 60+ і таких пенсів як ви тут багато, постійно пропонують здаватись, бо в совку іноді не вішали і була інколи ковбаса по 2.20. А хто вам сказав, що я не приймаю участь в захисті Батьківщини? Самі вигадали і понеслось?
Ежели вы принимаете участь - то можно фотку снаряда или АК-шного приклада с надписью SOMIK на фоне свежепрокопанного окопа, типа тех, что выкладывали $-чик и Кинг?
Vadim_ написав:Поясніть мені, недолугому громадянину України , шановні пани козаки і бурсаки зі злодіями , олигархами,обычными людьми, валютними, спекулянтами чьому потрібно силоміць пакувати в бусики а не вони(захисники) добровільно приходять самі , сварячись хто перший? Или то другое?
Тому що "недолугому громадянину України " недивлячись на його добрий вигляд якась тварюга продала 3 кг довідок про його передсмертний стан .А громодян цім аппелює . Хоча він і здоров і об "кабіну " цуценят вбивати можно . Ось держава і намагається тім хворобливим громодянам дати шанс хворобу вилікувати .
п.с. Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
Бачу що ви дастойный кандидат в расстрельные тройки , командиром. п.с. Пишіть грамотно, - тварюКа і цуценятами в Україні бьють по пиці, в ті давні часи кабін на бричках ще не було, не семінарист Ви пан холява а саветский ПТУшник
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 23 січ, 2024 07:52, всього редагувалось 2 разів.
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
А навчити? резерви нам не потрібно, особливо якщо війна на довго? Чи в 27 це одразу ж стане готовий воїн?, хоч за Хаймарс можна садити? Вчити потрібно довго, на деякі спеціальності 3-6 міс, а не два тижні і готовий воїн, як зараз з деякими. З таким підходом той генофонд нації скоро стане мобресурсом для ворога, як це вже сталось на окупованих.
Hotab написав:vitaliiangel ,
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет?
Хтось «жили до 45», хтось менше, хтось більше. А в середньому по лікарні - отак
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку. Люди щось знали. Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
А навчити? резерви нам не потрібно, особливо якщо війна на довго? Чи в 27 це одразу ж стане готовий воїн?, хоч за Хаймарс можна садити? Вчити потрібно довго, на деякі спеціальності 3-6 міс, а не два тижні і готовий воїн, як зараз з деякими. З таким підходом той генофонд нації скоро стане мобресурсом для ворога, як це вже сталось на окупованих.
Hotab написав:vitaliiangel ,
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет?
Хтось «жили до 45», хтось менше, хтось більше. А в середньому по лікарні - отак
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку. Люди щось знали. Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.
Мені не зрозуміло , чьому Зе вирішив що з 2022 до 27 не придатні а після 50 придатні? Якщо на облік у тцк потрібно ставати у 17 , та і на війну в Афган забирали у 18