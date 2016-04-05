Мобілізувати більшість сьогодняшніх 18 річних то дурня повна, то ще діти фактично, мінімум 20 років.
Я з цим згодний.
містах на нормальній роботі то може так і є, але по селах з виснажливою ненормованою працею;
Села вже витрусити. Далі нема куди. Прийшов час міст: арештовані автомобілі, заблоковані банківські рахунки і оте все, чого в селах фактично і нема.
прийшов час професійних воєнних (в тому числі ухилянтів на шабашках в ЧВК)
Приехал в смт, тут мycopov пару дней назад на Херсон забрали. Щас и к нашим очередь дойдет. Это у них у военных в тылу сейчас агония. Они ж и не выедут никак вообще и не откосят. Сами должны понимать, они будут метаться как крысы в клетке. Не поможет, щас их всех на передок. Это ж ребмо, командос
Hotab написав:Покоління 2СВ ні перед нею, ні після неї не їла червону рибку (а може і звичайну рідко їла) , овочі, фрукти, свіжу зелень взимку, тверді сири та печінку тріски , а ліки були подорожник . Рівень медицини- як у класика «если умрет, так он и так умрет». Навіть пізня радянська стоматологія пломбу на рік ставила. А в 2СВ вона взагалі була?
откуда тогда столько пенсионеров если при совке жили до 45 лет? у меня бабушка и дет до 90 оба дожили, у стоматолога не были ни разу, ну не было в селе стоматолога, а до ближайшего 60км по бездорожью. Все болезни лечили аспирином и цитрамоном. Аптек тоже не было. Работали с 5ти утра и до поздна, сейчас кони так не работают.
Спор с неким манипулятором(фактами) и лжецом(передёргивающим реальные данные в своё усмотрение как шулер карты в колоде) когда нибудь приводил к тому, что он признавал свою ошибку и говорил, что он сманипулировал чем-то на входе и чем-то на выходе, чтоб получить восхищённые оды от фанатов армии Сев.Кореи и освобождения Бердянска лопатами Кулебы на ....надцатый год священной антибурятской войны?
Предметом разговора является не «манипулятор» Хоттаб и не растерявший к полтосику здоровье барабашов. А статистика продолжительности жизни , приведенная в таблице. Попытки перехода к личным темам уже кому-то обошлись неделей отдыха.
копейка написав: С оглядкой на годы жизни, можно с уверенностью сказать, что видимо ничего не сравниться с вечной меркантильностью и жадностью, как беспредельная тупость людей не способных понять, и продолжающих ставить на одну чашу весов, то сколько и что стоит в этой жизни, с тем за что нет никакой обусловленной цены. Никогда нет, и ни за что нет, кроме цены - цены равноценной утрате.
Интересно, вы сами поняли, что описываете кацапов, у которых цена жизни=цене б/у унитаза, украденного в другой стране?
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте. Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
18-27 ГЕНОФОНД НАЦІІ ту частину взагалі не треба турбувати .
А навчити? резерви нам не потрібно, особливо якщо війна на довго? Чи в 27 це одразу ж стане готовий воїн?, хоч за Хаймарс можна садити? Вчити потрібно довго, на деякі спеціальності 3-6 міс, а не два тижні і готовий воїн, як зараз з деякими. З таким підходом той генофонд нації скоро стане мобресурсом для ворога, як це вже сталось на окупованих.
Hotab написав:vitaliiangel ,
Хтось «жили до 45», хтось менше, хтось більше. А в середньому по лікарні - отак
Тут у США в 30і-50і роки 60-65. І всеодно мобілізували у WWII 18-40 - навіть не 45, як в совку. Люди щось знали. Футболісти ж не просто так у 30+ йдуть на пенсію, військові в мирний час, поліцейські - у 45.
Мені не зрозуміло , чьому Зе вирішив що з 2022 до 27 не придатні а після 50 придатні? Якщо на облік у тцк потрібно ставати у 17 , та і на війну в Афган забирали у 18
тому що "старого горобця на м'якушцi не проведеш" (не та ЦА)
Hotab написав:Хтось «жили до 45», хтось менше, хтось більше. А в середньому по лікарні - отак
найди статистику по детской смертности если такая есть и сравни. При совке, по крайней мере до 50х, в сёлах в семьях было по 5-8 детей, из которых умирало 1-3. Сейчас детская смертность на порядок ниже. Это был естественный отбор и те кто выживали, потом жили в основном долго (если не бухали). А те кто бухал таки да умирали рано, но не из-за болячек. Например, одну мою дальнюю родственницу по синьке сьели волки, тонули в водоёмах, замерзали на улицах, травились денатуратом. При совке бухало много, реальная проблема была, а в селе других развлечений не было. Ты кажется сам из села, должен помнить. И верить советской статистике - себя не уважать. По статистике в ссср всё было прекрасно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 січ, 2024 09:39, всього редагувалось 3 разів.