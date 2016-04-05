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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6433643464356436
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:30

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:При совке бухало много, реальная проблема была, в селе других развлечений не было.

А зараз інша ситуація? В рідному селі досі пляшка самогона - основна валюта.

про сейчас не знаю. По крайней мере есть тв интернет, чем то себя занять можно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:34

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:При совке бухало много, реальная проблема была, в селе других развлечений не было.

А зараз інша ситуація? В рідному селі досі пляшка самогона - основна валюта.

про сейчас не знаю. По крайней мере есть тв интернет, чем то себя занять можно.

Основна ЦА вимерла в перші 10 років незалежності.
Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:37

  flyman написав:Основна ЦА вимерла в перші 10 років незалежності.
нет никого живучее советских бабушек и дедушек.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:44

  Дюрі-бачі написав:Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.

Переживаєш, щоб вони дочекалися мобілізації в російську армію замість української?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:46

  fler написав:
  Бетон написав:У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.

Не ну ты подумай.
Ай яй яй

Шо там з вирогідністю по кржн, яка ще вчора була 0,00...2? Вже перерахував? :wink: А то щось у багатьох киян не сходиться)))

А что изменилось?
Ну 2 года нас утюжат. И?
Ну сегодня ваша вероятность была 0.000027

Вот в Авдеевке в развеленных грудах кирпича люди живут. Вот там вероятность 1к4 или к трём что тебя с утра уже не будет
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 23 січ, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:47

Тільки орки бухають по чорному! Ми ж - зовсім не такі!!! ;)

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:При совке бухало много, реальная проблема была, в селе других развлечений не было.

А зараз інша ситуація? В рідному селі досі пляшка самогона - основна валюта.

про сейчас не знаю. По крайней мере есть тв интернет, чем то себя занять можно.

1. Зразу видно, що Успіх обрав інтернет, замість пляшки! :D :mrgreen:

2. Якщо б хтось вів записи про продаж алкоголю у прифронтових селах(та і просто недалеко місць перебування військових), або взагалі, заглянули в бухгалтерії спиртзаводів, на скільки піднялись продажі... - то всі б окуїли! :shock:
Успіх
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