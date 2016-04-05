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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:30
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
При совке бухало много, реальная проблема была, в селе других развлечений не было.
А зараз інша ситуація? В рідному селі досі пляшка самогона - основна валюта.
про сейчас не знаю. По крайней мере есть тв интернет, чем то себя занять можно.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:34
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
При совке бухало много, реальная проблема была, в селе других развлечений не было.
А зараз інша ситуація? В рідному селі досі пляшка самогона - основна валюта.
про сейчас не знаю. По крайней мере есть тв интернет, чем то себя занять можно.
Основна ЦА вимерла в перші 10 років незалежності.
Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:37
flyman написав:
Основна ЦА вимерла в перші 10 років незалежності.
нет никого живучее советских бабушек и дедушек.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:44
Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
Переживаєш, щоб вони дочекалися мобілізації в російську армію замість української?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:46
fler написав: Бетон написав:
У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.
Не ну ты подумай.
Ай яй яй
Шо там з вирогідністю по кржн, яка ще вчора була 0,00...2? Вже перерахував?
А то щось у багатьох киян не сходиться)))
А что изменилось?
Ну 2 года нас утюжат. И?
Ну сегодня ваша вероятность была 0.000027
Вот в Авдеевке в развеленных грудах кирпича люди живут. Вот там вероятность 1к4 или к трём что тебя с утра уже не будет
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 23 січ, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:47
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
При совке бухало много, реальная проблема была, в селе других развлечений не было.
А зараз інша ситуація? В рідному селі досі пляшка самогона - основна валюта.
про сейчас не знаю. По крайней мере есть тв интернет, чем то себя занять можно.
1. Зразу видно, що Успіх обрав інтернет, замість пляшки!
2. Якщо б хтось вів записи про продаж алкоголю у прифронтових селах(та і просто недалеко місць перебування військових), або взагалі, заглянули в бухгалтерії спиртзаводів, на скільки піднялись продажі... - то всі б окуїли!
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