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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:46
fler написав: Бетон написав:
У Польщі підняли військову авіацію на тлі російського ракетного удару по Україні, – ЗС Польщі.
Не ну ты подумай.
Ай яй яй
Шо там з вирогідністю по кржн, яка ще вчора була 0,00...2? Вже перерахував?
А то щось у багатьох киян не сходиться)))
А что изменилось?
Ну 2 года нас утюжат. И?
Ну сегодня ваша вероятность была 0.000027
Вот в Авдеевке в развеленных грудах кирпича люди живут. Вот там вероятность 1к4 или к трём что тебя с утра уже не будет
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:47
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Дивно, ніхто не сперечається про алкоголь...
Правильно))
Бо тільки орки бухають по-чорному і пуляють ракетами виключно по сільських туалетах))
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:54
unicdima написав: Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
Переживаєш, щоб вони дочекалися мобілізації в російську армію замість української?
Мова про те, що слід думати трохи наперед, а не грести зараз всіх підряд. Вже написали про "генофонд", але для вас це, мабуть, пустий звук. Зрадофілу Шміту, який топить за мобілізацію генофонду, підспівують подібні та ті, чия позиція "нехай хто завгодно, аби мене не чіпали".
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:59
Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Є військово-медичні дослідження - 21р самий вік для опанування війсьйкової справи.
Далі кожна п'ятирічка за нисподаючою, після 45 рядовим навіть не усюди захочуть брати.
Так що не на війну, так на річне навчання точно можно. Хоч хтось буде нормально підготовлений.
І ще, з демографією медіанного віку, ще й посунувся вік народження дітей, малоймовірно очікувати від 25 річних що вони зроблять свій демографічний внесок.
І пам'ятаємо що сподіватися на народжених після 2004 взагалі не доводиться, вони офіційно генофонд країн Заходу, ніякі навіть самі "драконівські" версії мобілізаційного закону не ставлять це під сумнів, багатодітні це погоджені донори генофонду для "золотого мільярду". 45 річний річний фахівець який про армію ні слухом ні духом, але може сплачувати 1-2 куо військових внесків щомісяця, не має броні, а якийсь багатодітний офіцер запасу не сплативши не копійки, може персонально євроінтегруватись під час війни. Його діти будуть мати купу бонусів перед дітьми першого, який як мінімум тримав економічний фронт, бо будуть мультипаспортними. Але ж українці це така волелюбна нація, вони не дозволять першому "багатію" спокійно працювати, а ось діточки другого це ж святе, хто посміє посягнути
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 23 січ, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:01
flyman написав:
Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
Дуже залежить від села: до 2014 в моєму була робота (пилорама, пекарня, школа, клініка) - були якісь перспективи. Потім все закрили, роботи нема, перспектив 0.
fox767676 написав:
І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Ні, це резерв на випадок, якщо треба буде прикривати відхід Українців зі Львову
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:09
если дом в селе и недалеко от Киева, то вообще супер
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:15
Bobua написав:
Що треба з ними робити? Заохочувати таку поведінку чи шукати способи покарання? Ви особисто у якому суспільстві хотіли би жити? У плаксиво-дитячому, чи в дорослому?
Ви самі наводили вже приклад, що від людей у пікселі на вулицях вже "шарахаються", я сам це бачу також. Причини мені також відомі і зрозумілі, дуже сумно спостерігати це. Це і є будуванням здорового суспільства на вашу думку? І це один з таких прикладів, а їх ще багато.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:16
России не хватает людей. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации 25 сентября, глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит кадров главным внутренним источником рисков для экономики.
В опубликованном в сентябре докладе Банка России о состоянии региональной экономики приводятся данные, что 60% предприятий сообщили о нехватке персонала. При этом, согласно официальным данным, уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3%. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены поднимать зарплаты: 75% опрошенных повышали денежное вознаграждение своим сотрудникам в 2023 году.
Forbes пообщался с представителями совершенно разных отраслей российской экономики, чтобы выяснить, насколько глубок кадровый кризис. На нехватку рабочих рук жалуются абсолютно все их опрошенных — от металлургов до рестораторов, от управляющих маркетплейсами до строителей. Причины называются разные, но есть одна, которую озвучивают неохотно: длящаяся второй год «спецоперация»* на Украине.
«Дефицит в промышленности обрабатывающей — 660 000 человек, это только то, что Минтруд видит, — заявил в своем выступлении на выставке «Иннопром» в июле первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. — Понятно, что это и «спецоперация», и вещи, связанные с мобилизацией, с перетоком кадров на оборонные предприятия. За кадры просто драка идет сейчас, это видно даже на макроцифрах… Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически».
Частный бизнес высказывается не так смело, как замминистра. «Упоминать мобилизацию я не могу», «Только не пишите про мобилизацию со ссылкой на нас» — примерно такие ответы на уточняющие вопросы о причинах дефицита кадров получали корреспонденты Forbes.
Компания «Актион Управление» (входит в группу «Актион») провела опрос «Год спустя. Как на ваш бизнес повлияла частичная мобилизация» (есть в распоряжении Forbes). В исследовании приняли участие 365 компаний из разных отраслей экономики. 40% опрошенных заявили, что за минувший год столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров, и это самая серьезная проблема (далее следуют рост цен на сырье и ухудшение морального состояния коллектива). 46% опрошенных сообщили, что в их компаниях кого-то из сотрудников мобилизовали и отправили в зону «спецоперации».
Координационный совет по логистике (отраслевая ассоциация) в сентябре подвел итоги опроса по поводу кадров (есть в распоряжении Forbes). У 65% респондентов наблюдается постоянный дефицит операционного персонала для склада (штат не заполнен на протяжении двух месяцев и более).
Вице-премьер, курирующий строительство, Марат Хуснуллин оценил дефицит рабочих рук в отрасли в 50 000 человек, но считает, что к 2030 году стройплощадки не досчитаются 400 000 работников.
Первый вице-президент девелоперской компании GloraX Александр Андрианов со ссылкой на своих экспертов приводит другие данные: дефицит кадров — 200 000 человек.
«Дефицит кадров в АПК — комплексная проблема, которая годами набирала масштабы, — рассказывает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.
«Людей всегда не хватало, потому что коррупция, зарплаты копеечные и никто в деревне жить не хочет», — формулирует один из собеседников Forbes из отрасли. Однако в 2022–2023 году положение усугубилось. «В последние два года наблюдается ситуация, когда вакансий больше, чем ищущих работу кандидатов», — отметили в пресс-службе «Черкизово».
«Спрос на курьеров в крупных городах превышает предложение с ноября прошлого года, — сказано в ответе пресс-службы «Яндекс Доставки» на вопросы Forbes. — Рук не хватает не только в электронной коммерции и сервисах доставки, но и в других отраслях. Это приводит к росту среднего уровня дохода синих воротничков. По нашим оценкам, доходы курьеров выросли примерно на 30% по сравнению с прошлым годом и будут продолжать расти». «Потребность в кадрах растет, это связано с развитием офлайн- и онлайн-сегментов, а также с внешними рыночными факторами, — ответили на вопросы Forbes в X5 Group. — Отпечаток наложила пандемия коронавируса, демографическая яма 90-х, а также стирание отраслевых границ. Продуктовый и непродуктовый ретейл, рестораны, перевозки, девелопмент, логистика заинтересованы в одних и тех же кандидатах. Рынок труда остается «соискательским».
цитата с русского форбс
дефицит человеко-ресурсов ощущает и рф. имхо поэтому дальше существующих границ они не полезут, удерживать территории нужны люди, инфрастуктура и прочее.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:17
fler написав:
Мова про те, що слід думати трохи наперед, а не грести зараз всіх підряд. Вже написали про "генофонд", але для вас це, мабуть, пустий звук. Зрадофілу Шміту, який топить за мобілізацію генофонду, підспівують подібні та ті, чия позиція "нехай хто завгодно, аби мене не чіпали".
Це дебілізм, не було в історії ще війни де б молодь не мобілізували.
Із ждунів?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:18
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Зараз, якщо не бухати, і мати прямі руки, можна непогано жити і в селі.
Дуже залежить від села: до 2014 в моєму була робота (пилорама, пекарня, школа, клініка) - були якісь перспективи. Потім все закрили, роботи нема, перспектив 0.
fox767676 написав:
І що, тепер, в музейні експонати тих 18-25?
Ні, це резерв на випадок, якщо треба буде прикривати відхід Українців зі Львову
ненавчений резерв, то не резерв.
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