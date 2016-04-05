России не хватает людей. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации 25 сентября, глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит кадров главным внутренним источником рисков для экономики.



В опубликованном в сентябре докладе Банка России о состоянии региональной экономики приводятся данные, что 60% предприятий сообщили о нехватке персонала. При этом, согласно официальным данным, уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3%. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены поднимать зарплаты: 75% опрошенных повышали денежное вознаграждение своим сотрудникам в 2023 году.



Forbes пообщался с представителями совершенно разных отраслей российской экономики, чтобы выяснить, насколько глубок кадровый кризис. На нехватку рабочих рук жалуются абсолютно все их опрошенных — от металлургов до рестораторов, от управляющих маркетплейсами до строителей. Причины называются разные, но есть одна, которую озвучивают неохотно: длящаяся второй год «спецоперация»* на Украине.



«Дефицит в промышленности обрабатывающей — 660 000 человек, это только то, что Минтруд видит, — заявил в своем выступлении на выставке «Иннопром» в июле первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. — Понятно, что это и «спецоперация», и вещи, связанные с мобилизацией, с перетоком кадров на оборонные предприятия. За кадры просто драка идет сейчас, это видно даже на макроцифрах… Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически».



Частный бизнес высказывается не так смело, как замминистра. «Упоминать мобилизацию я не могу», «Только не пишите про мобилизацию со ссылкой на нас» — примерно такие ответы на уточняющие вопросы о причинах дефицита кадров получали корреспонденты Forbes.



Компания «Актион Управление» (входит в группу «Актион») провела опрос «Год спустя. Как на ваш бизнес повлияла частичная мобилизация» (есть в распоряжении Forbes). В исследовании приняли участие 365 компаний из разных отраслей экономики. 40% опрошенных заявили, что за минувший год столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров, и это самая серьезная проблема (далее следуют рост цен на сырье и ухудшение морального состояния коллектива). 46% опрошенных сообщили, что в их компаниях кого-то из сотрудников мобилизовали и отправили в зону «спецоперации».



Координационный совет по логистике (отраслевая ассоциация) в сентябре подвел итоги опроса по поводу кадров (есть в распоряжении Forbes). У 65% респондентов наблюдается постоянный дефицит операционного персонала для склада (штат не заполнен на протяжении двух месяцев и более).



Вице-премьер, курирующий строительство, Марат Хуснуллин оценил дефицит рабочих рук в отрасли в 50 000 человек, но считает, что к 2030 году стройплощадки не досчитаются 400 000 работников.



Первый вице-президент девелоперской компании GloraX Александр Андрианов со ссылкой на своих экспертов приводит другие данные: дефицит кадров — 200 000 человек.



«Дефицит кадров в АПК — комплексная проблема, которая годами набирала масштабы, — рассказывает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.



«Людей всегда не хватало, потому что коррупция, зарплаты копеечные и никто в деревне жить не хочет», — формулирует один из собеседников Forbes из отрасли. Однако в 2022–2023 году положение усугубилось. «В последние два года наблюдается ситуация, когда вакансий больше, чем ищущих работу кандидатов», — отметили в пресс-службе «Черкизово».



«Спрос на курьеров в крупных городах превышает предложение с ноября прошлого года, — сказано в ответе пресс-службы «Яндекс Доставки» на вопросы Forbes. — Рук не хватает не только в электронной коммерции и сервисах доставки, но и в других отраслях. Это приводит к росту среднего уровня дохода синих воротничков. По нашим оценкам, доходы курьеров выросли примерно на 30% по сравнению с прошлым годом и будут продолжать расти». «Потребность в кадрах растет, это связано с развитием офлайн- и онлайн-сегментов, а также с внешними рыночными факторами, — ответили на вопросы Forbes в X5 Group. — Отпечаток наложила пандемия коронавируса, демографическая яма 90-х, а также стирание отраслевых границ. Продуктовый и непродуктовый ретейл, рестораны, перевозки, девелопмент, логистика заинтересованы в одних и тех же кандидатах. Рынок труда остается «соискательским».

