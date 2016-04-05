|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:22
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4613
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8915 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:28
Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
не має сенсу розмовляти про демографічну піраміду на тлі ризику для всієї нації
мобілізовувати треба чоловіків з достатнім запасом фізичної потужності: 25-40
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільно, або по повістці у перші 6 місяців після 24лютого
невже важно зрозуміти, що армія не витягую фізично (після 23 місяців), не має сенсу призивати таких же немічних 45+ а про 50+ взагалі мови немає (тільки в тилові гарнізони)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10599
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3259 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:30
prodigy написав:
середній вік солдата в ЗСУ 45+...це результат того, що самі свідомі громадяни (не завжди з гарним здоров'ям) пішли добровільн
ИМХО це наслідок дій нашої влади, яка за 23 місяці так і не змогла мобілізацію привести до сучасних реалій.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2198
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:31
fler написав: unicdima написав: Дюрі-бачі написав:
Всі, хто пише про мобілізацію 18-25: гляньте на демографічну піраміду тоді і зараз. Скажімо в Туреччини зараз чи в США тоді було достатньо молоді, а в нас і так повний провал у спадок від 90-х, а якщо їх ще зараз мобілізувати, то цей провал кратно зросте.
Така мобілізація має сенс хіба в положенні рейху в 45.
Переживаєш, щоб вони дочекалися мобілізації в російську армію замість української?
Мова про те, що слід думати трохи наперед, а не грести зараз всіх підряд. Вже написали про "генофонд", але для вас це, мабуть, пустий звук. Зрадофілу Шміту, який топить за мобілізацію генофонду, підспівують подібні та ті, чия позиція "нехай хто завгодно, аби мене не чіпали".
До чого тут генофонд? Ви що не врубаєтесь, що мобілізовані 40-45+ без військового досвіду не здатні ефективно виконувати завдання, наприклад в піхоті, як можуть 25+. Це марна розтрата ресурсів на підготовку і додаткові втрати на фронті. Про це кажу не я, а військові з досвідом і вся всесвітня історія воєн. Ви що думаєте самі розумні, природу обдурите і так переможемо? Ні, природу обманути не получиться, так програємо і весь збережений генофонд піде гарматним м'ясом на штурм країн НАТО.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 23 січ, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4064
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:32
Schmit написав:
і весь збережений генофонд піде гарматним м'ясом на штурм країн НАТО.
В найгіршому випадку просто емігрує в Німеччину.
ИМХО зараз потрібно зосередитись на мобілізації 25-35, яких дуже багато в містах і яким є що втрачати.
А для цього потрібен нормальний закон про мобілізацію і ті, хто переконає преЗЕдента його прийняти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 23 січ, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2198
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:45
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
і весь збережений генофонд піде гарматним м'ясом на штурм країн НАТО.
В найгіршому випадку просто емігрує в Німеччину.
Прямо усі і через закриті кордони.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4064
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:47
Schmit Я ж про найгірший випадок (фронт уже десь в районі Хмельницького-Рівного), тоді всі 20 млн. дружно відступлять в Європу і ніякі кордони не втримають.
Але найгірший випадок дуже малоймовірний.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 23 січ, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2198
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:50
Schmit написав: Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
і весь збережений генофонд піде гарматним м'ясом на штурм країн НАТО.
В найгіршому випадку просто емігрує в Німеччину.
Прямо усі і через закриті кордони.
Дюрі-бачі має на увазі що при поразці України генофонд не буде чекати мобілізацію в армію рф а користуючись хаосом візьме штурмом західний кордон (як біженці)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:52
холява написав:
Нажаль ще не додумались через детектор брехні всіх з довідками протянути .
а може таки в першу чергу треба протягнути тих хто видав довідки?
а то в мене таке враження що лікарі які роздають ті довідки показали владі від плеча.
бо якщо воєнкомів для картинки позвільняли то про лікарів такого не чутно. влада тільки спромоглася пробекати що не залежно від довідок все буде вирішувати ВЛК.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8901
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:54
mephala Ну воєнкома замінити на коміка ще якось можна, негативні наслідки випливають через місяці, а от хірурга - не вийде, там наслідки одразу.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2198
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1490
|164897
|
Вів 23 січ, 2024 01:28
Hotab
|
|6076
|553484
|
|
|1
|21790
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|